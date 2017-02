Vaticano: Secretaria de Estado irá monitorar uso de brasões do Papa e Santa Sé

Rádio Vaticano (Cidade do Vaticano). Entre as atribuições da Secretaria de Estado do Vaticano, está tutelar a imagem do Santo Padre, para que a sua mensagem possa chegar de forma íntegra aos fiéis e a sua pessoa não seja instrumentalizada.

Com a mesma finalidade, a Secretaria de Estado protege os símbolos e os brasões oficiais da Santa Sé, por meio de apropriados instrumentos de regulamentação previstos a nível internacional.

Para tornar a sua ação de proteção sempre mais eficaz em relação aos fins indicados, e interromper situações de ilegalidade eventualmente surgidas, a Secretaria de Estado irá realizar atividades de vigilância sistemática, voltadas a monitorar as maneiras em como a imagem do Santo Padre e os brasões da Santa Sé são utilizadas, intervindo, se necessário, com medidas adequadas.