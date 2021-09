Venecia, el Bresson en Rohrwacher. Ruffini: el secreto de su mirada pura

En el festival de cine de Venecia 78.ma en la laguna, el director toscano fue galardonado por el Ente dello Spettacolo, con el Dicasterio para la Comunicación y el Pontificio Consejo para la Cultura. Monseñor Milani: «Decirle a un mundo campesino que está desapareciendo, casi encarna los temas de la Laudato si’ de Francisco»

(comunicazione.va).-«Recompensamos a Alice Rohrwacher por el extraordinario y dulce poder de sus películas, por su atención al misterio y el significado de la vida y la muerte, por su capacidad para darnos una forma diferente, inquieta pero no rendida, de ver personas y cosas; para sorprenderse y sorprender. Porque el asombro, repite a menudo el Papa Francisco, «es una virtud humana que ya no se encuentra en el mercado». Así explica Paolo Ruffini, Prefecto del Dicasterio para la Comunicación de la Santa Sede, en una ceremonia en el Espacio de la Fondazione Ente dello Spettacolo en el Festival de Cine de Venecia, el significado de la entrega del prestigioso Premio «Robert Bresson», edición 2021, a la directora Alice Rohrwacher.

Milani: no buscamos un cine confesional, sino auténtico

Un premio, ahora en su edición 22.ma, que es asignado por Feds, un organismo de la Conferencia Episcopal Italiana, recuerda al presidente de la Fundación Monseñor Davide Milani,«al director que ha dado un testimonio, significativo por su sinceridad e intensidad, del difícil camino en busca del sentido espiritual de nuestra vida» y cuenta con el patrocinio del Pontificio Consejo para la Cultura y el Dicasterio para la Comunicación de la Santa Sede. «No buscamos un cine confesional -explica el presidente de los federales en el escenario de la Sala Tropicana 1 del Hotel Excelsior del Lido de Venecia- sino un auténtico cine, y con el Premio Bresson recitamos nuestro ‘credo’ cinematográfico».

«Películas que lamentan el fin de lo antiguo, sin epitafios»

A continuación, monseñor Milani lee la motivación del premio al director de cuarenta años nacido en la Fiesole toscana y que vivió en el campo los primeros años de su vida. Las películas de Alice «reelaborar localmente las tensiones globales, preservar el misterio de la pornografía contemporánea, lamentar la pérdida de lo antiguo sin convertirlo en un epitafio». Como, añade monseñor Milani, «la ambientación de su cinematografía es muy clara, su deseo de ir más allá de lo que vemos y tocamos, desde la primera película ‘Cuerpo celestial’ hasta ‘Homilía campesina’, donde casi encarna elmagisterio del Papa Francisco en Laudato si'».

Ruffini: su capacidad para leer los signos de los tiempos

Luego la entrega de premios, una escultura creada y donada por Lucio Minigrilli, de Paolo Ruffini,quien en su discurso recuerda las palabras del director, quien se describe a sí mismo en una entrevista: «Sufro mucho el encanto del espacio, el deseo de respirar los lugares que determinan una historia». «Ahora es cierto, como dice la motivación del Premio -explica el prefecto vaticano- que la de sus películas es un espacio que ya no existe. Pero tal vez todavía esté allí si tan solo pudiéramos verlo. «Nos enterraste, pero no sabías que éramos semillas», advierte la homilía campesina en su último cortometraje. Dándonos una esperanza que no se basa en un optimismo de manera, sino en la capacidad de leer los signos de los tiempos y de llamar a una acción de siembra».

«Me parece -concluye Ruffini- que su mirada es el secreto de Alice Rohrwacher: la capacidad de mirar con verdad, en profundidad, de ‘mirar con inocencia’, la mirada pura que ve lo esencial más allá de la apariencia; Las películas de Alice Rohrwacher aparecen en esta en extraordinaria armonía con lo que el Papa Francisco escribió en su Encíclica Laudato sì sobre la necesidad de una ecología integral del hombre, la historia y la tierra; que sufre por el uso irresponsable, el abuso, el saqueo de sus bienes».

Rohrwacher: mi «creencia natural», criada en el campo

Tras recibir el Premio Bresson, Alice Rohrwacher, hermana de la actriz Alba, presente en la sala, que es casi dos años mayor que ella, expresa toda la emoción de quienes en el reconocimiento recibido ven «la atención del otro que da un sentido a lo que hacemos, incluso en su camino menos visible». Respondiendo a las preguntas de la periodista Tiziana Ferrario, recuerda que creció «en la ignorancia de la fe ‘institucional’, pero con un ‘credo natural’, porque los que viven en el campo no pueden sino creer en la resurrección, cuando venden cada año el milagro de la primavera se repite». «Mi primera película -subraya el director- contenía una crítica a la Iglesia como institución, pero también era una petición de diálogo».

El Espacio Feds en el Excélsior, un lugar de diálogo y encuentro

En el espacio de la Fondazione Ente dello Spettacolo, del 1 al 11 de septiembre, junto con el Festival de Cine de Venecia, se discutieron y discutirán películas, cortometrajes y documentales, pero también educación de imagen, periodismo y compromiso social, pensamiento político y religioso. Un «ágora» que los federales pone a disposición para el diálogo y el encuentro, como cada año, entre profesionales y el público de entusiastas.

«La Rivista del Cinematografo» y las películas de Venecia

La Fondazione Ente dello Spettacolo también acompaña y acompañará a los espectadores, recuerda Monseñor Milani «con la puesta en valor de la gran cantidad de películas presentes en Venecia a través de nuestros críticos que las contarán en todos nuestros canales, empezando por la Rivista del cinematografo (www.cinematografo.it). Películas que se convierten en patrimonio -añade el presidente de los federales-. Los acompañaremos, los apoyaremos en nuestras salas y en nuestros festivales, se convertirán en el tema del cineforum». Audiencia en el espacio de los federales

Qué pasó en estos primeros días

Además de la exposición «Nuovo Cinema Morricone», que después del Festival de Cine de Lecco se establece en Venecia durante toda la duración del Festival, siempre en el Hotel Excelsior, el programa de los Spazio Feds se inauguró el 2 de septiembre con el panel «Por una Europa libre y unida. Cultura transnacional para el futuro de los jóvenes europeos». Especial atención al tema de las mujeres en la serie de encuentros «Sobre las mujeres» conducidos por la periodista Tiziana Ferrario, que comenzó el pasado 3 de septiembre con el encuentro con el presidente del Parlamento Europeo David Sassoli, quien explicó el papel de la Unión Europea en la defensa de los derechos de las mujeres. Por la tarde hablamos de «La humanidad en la frontera: cómo gestionar y contar la migración», con las intervenciones, entre otras, de Pietro Bartolo, eurodiputado y médico de Lampedusa, y Nello Scavo, periodista de«Avvenire». El mismo día el Premio Carlo Lizzani de la Anac otorgó un reconocimiento especial por la reapertura del cine Nuovo Aquilone en Lecco.

El programa Feds Space en los próximos días

Mañana, 6 de septiembre, se lanzará la segunda edición del concurso Opera Prima, un curso de capacitación del Instituto Toniolo para invitar a estudiantes de secundaria a escribir películas y series de televisión. Y hablaremos de GenerazioneCinema, un proyecto del Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Católica, nacido en colaboración con Acec y Ente dello spettacolo, para un cine como oportunidad de crecimiento y formación para los jóvenes. El 7 de septiembre, a partir de la investigación realizada por Ce.R.T.A Università Cattolica y Cattolica Per Il Turismo, habrá una mesa redonda sobre la virtuosa intersección entre cine, audiovisual y turismo y el papel de la Film Commission introducido por los saludos de Franco Anelli, rector de la Universidad Católica. A esto le seguirá el encuentro «Formación en el audiovisual. Los desafíos de una industria cambiante» a la que asistirán, entre otros, Armando Fumagalli, director del Máster Internacional de Escritura y Producción de la Universidad Católica y Massimo Scaglioni, director del máster Fare TV.

También proyecciones de docufilms sobre prisiones y voluntariado internacional

El 9 de septiembre, Spazio Feds acogerá el preestreno de «Exit», el docufilmdirigido por Stefano Sgarella que cuenta la historia del departamento de «La Nave di San Vittore» y el Refettorio Ambrosiano de Milán. Participan marta Cartabia, ministra de Justicia (en conexión), Gherardo Colombo, ex magistrado, fundador de la Asociación Sulleregole, Luciano Gualzetti, director de Cáritas Ambrosiana. Por la tarde la presentación del documental «Un mondo giusto» del director Manuele Mandolesi, realizado con motivo del 50 aniversario de la asociación no gubernamental de Lecco «Mondo Giusto» y 26 años después del atentado en el que cuatro voluntarios y dos hijos pequeños de uno de ellos perdieron la vida en el parque natural de Virunga (antiguo Zaire). El docufilm está producido por la Fondazione Ente dello Spettacolo.