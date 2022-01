(Vlog de Kristina): ¿Qué significa tener una vida auténticamente cristiana?

(catholic-link.com).-¿Qué es la vida Cristiana? La vida cristiana trata de llevar a Cristo con nosotros en nuestro día a día. Nuestro ser cristiano, no se relega a unas horas del día en que vamos a misa o rezamos un rosario, tampoco a ciertas prácticas religiosas, como llevar encima medallitas o estampas, sino que es el fundamento de todo mi quehacer, una forma de ver la vida: desde los ojos de Cristo. Convertirse del todo a Dios es saber invitar al Señor a mis actividades diarias para que Él las santifique. Un almuerzo en familia, una reunión de amigos, un trámite del trabajo, ya no son solamente actividades de mi día, porque al invitar al Señor, me permito ser en ellas, instrumento de Dios, viviéndolas al máximo de mis posibilidades y capacidades.

El mundo no ve las cosas de ese modo, y por eso tiene medidas distintas para cada circunstancia cotidiana. Tal vez puede venderte la indiferencia, la pereza y la desidia, como “la forma” en que debes vivir tus relaciones; tal vez puede decirte que con que reces de vez en cuando y hagas ciertas actividades religiosas “ya estás haciendo suficiente”, inclusive puede llegar a decirte que si no cumples con ciertos requisitos, “no vales nada”.

Al invitar a Cristo a cada día de tu vida, permites que sea Él quien te enseñe la verdad sobre tus relaciones, tu relación con Él y la visión de ti mismo; a ver las cosas a través del amor y ser feliz viviendo y descansando en quién, que para que el mundo cambiara, dió su vida.