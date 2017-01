Qué opinaba Zygmunt Bauman sobre la crisis de los refugiados y las redes sociales

(La Nación, Argentina).- Los retos y desafíos que atravesaba el mundo globalizado eran a menudo objeto de la mirada aguda del filósofo y sociólogo Zygmunt Bauman, creador del concepto de la “modernidad líquida”, quien murió hoy a los 92 años.

A continuación, dos videos en los que Bauman manifiesta su preocupación sobre dos temas tan disímiles como contemporáneos: las redes sociales y la crisis de los refugiados.

“La diferencia entre la comunidad y la red social es que tú perteneces a la comunidad pero la red te pertenece -expresaba Bauman-. Tú sientes el control. Puedes añadir amigos y puedes borrarlos, tienes el control de la gente importante con la que te relacionas. La soledad, sentirse abandonados, son los grandes temores de estos tiempos de individualización. (…) Mucha gente usa las redes sociales no para unir, no para ampliar sus horizontes, sino, por el contrario, para encerrarse en lo que yo llamo “zonas de confort” donde el único sonido que oyen es el eco de su voz.”

En este video, Bauman remarca que los refugiados actuales no son “gente hambrienta sin pan ni agua. La gente que ayer estaba orgullosa de su hogar, de su posición en la sociedad, muy a menudo muy bien educada, ahora son refugiados ahora y vienen aquí. ¿Y con quiénes se encuentran aquí? Con el precariato. (…) Precariato significa “caminar en arenas movedizas”. Ahora viene esa gente de Siria y Libia, traen estas amenazas desde países lejanos. De repente aparecen al lado nuestro. No podemos omitir su presencia. Simbolizan, encarnan todos nuestros temores. Ayer ellos eran muy poderosos en sus países, hombres muy felices, como somos nosotros hoy. Pero miren lo que les ha pasado: son indigentes, su existencia no tiene sentido.”

