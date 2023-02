Agenda de fevereiro de 2023 para a Pascom criar conteúdo

O mês de fevereiro marca o início do tempo quaresmal e, no Brasil, da Campanha da Fraternidade.

(pascombrasil.org.br).-Fevereiro chegou. É hora dos pasconeiros, de norte a sul do Brasil, organizarem suas agendas para a produção de conteúdos para todas as mídias de suas Dioceses e Paróquias, sejam elas online ou offline.

Vamos começar a Quaresma dia 22 de fevereiro, na Quarta-feira de Cinzas. Também vamos dar início à Campanha da Fraternidade, que este ano tem como tema: “Fraternidade e Fome” e o lema: “Dai-lhes vós mesmos de comer” (Mt 14,16). Será um mês bem movimentado!

Na hora de verificar a agenda com as datas litúrgicas e cívicas, é importante os pasconeiros também alinharem as datas com as atividades da sua paróquia, envolvendo as pastorais, comissões, movimentos, organismos, novas comunidades… e tudo que faz parte do dia a dia da Igreja. Detalhe importante: não deixem de fora os paroquianos, eles precisam estar presentes em suas estratégias de comunicação e no conteúdo. Eles são o rosto da Igreja!

DIA MUNDIAL DO ENFERMO

Celebrado anualmente no dia 11 de fevereiro, o Dia Mundial do Enfermo é uma convocação a toda a sociedade por melhores condições de tratamento e atenção às pessoas doentes, seja nos hospitais, postos de saúde ou mesmo em casa. É o dia em que a Igreja celebra a memória de Nossa Senhora de Lourdes, padroeira dos enfermos.

Todos os anos, o Papa dedica uma mensagem especial para a ocasião. Neste ano, o Papa Francisco escolheu como tema “Trata bem dele!” A compaixão como exercício sinodal de cura. Diz o Papa: “Por isso, neste XXXI Dia Mundial do Doente e em pleno percurso sinodal, convido-vos a refletir sobre o fato de podermos aprender, precisamente através da experiência da fragilidade e da doença, a caminhar juntos segundo o estilo de Deus, que é proximidade, compaixão e ternura.” A mensagem está disponível na íntegra no site do Vaticano.

Aproveite esta data para criar conteúdos a partir da mensagem do Papa, bem como valorizar os trabalhos existentes na sua paróquia ou comunidade, como a Pastoral da Saúde, agentes comunitários de saúde, médicos, enfermeiros, dentre outros.

ORAÇÃO DO PAPA PARA FEVEREIRO

Em fevereiro de 2023, o Papa nos convoca a rezar pelas paróquias:

“Rezemos para que as paróquias, pondo no centro a comunhão, sejam cada vez mais comunidades de fé, de fraternidade e de acolhimento dos mais necessitados.”

Para conferir os temas de oração do Papa Francisco para todos os meses de 2023, clique aqui.

DATAS LITÚRGICAS

01 – Santa Brígida; Santa Veridiana; Beata Ludovica Albertoni

02 – Apresentação do Senhor; Nossa Senhora da Candelária (Luz); Santa Catarina de Ricci; São Nicolau de Longobardi

03 – São Brás; São Oscar Anscário

04 – São João de Brito; São José de Leonessa

05 – Santa Águeda; Santa Adelaide; Beata Isabel Canóri Mora

06 – São Paulo Miki e Companheiros; Santa Doroteia

07 – São Ricardo; Santa Coleta; São Pio IX

08 – Santa Josefina Bakhita; São Jerônimo Emiliani

09 – São Miguel Febres Cordero; Santa Apolônia

10 – Santa Escolástica; Santos Zótico, Jacinto e Amâncio

11 – Nossa Senhora de Lourdes; Santa Sotera; São Gregório II; São Pascoal I

12 – Santa Eulália; Santos Saturnino e Companheiros

13 – São Martiniano; São Benigno; Beato Jordão da Saxônia

14 – Santos Cirilo e Metódio; São Valentim; São Zenão

15 – São Cláudio de La Colombiere; Santos Faustino e Jovita

16 – Santo Onésimo

17 – Nossa Senhora do Desterro; Sete Santos Fundadores da Ordem dos Servos de Maria (Servitas)

18 –São Teotônio; Beato João de Fiesole

19 – São Gabino; São Conrado de Piacenza

20 – Santo Eleutério; São Leão de Catânia; Santos Francisco e Jacinta Marto

21 – São Pedro Damião

22 – Cinzas; Cátedra de São Pedro; Santa Margarida de Cortona; São Maximiano de Ravena; Santa Joana Maria Bononi

Com a celebração da Quarta-feira de Cinzas, a Igreja dá início ao tempo da Quaresma. No Brasil, a data também marca o início da Campanha da Fraternidade, que neste ano será “Fraternidade e Fome” e o lema “Dai-lhes vós mesmos de comer” (Mt 14,16).

23 – São Policarpo de Esmirna; Santa Josefina Vannini

24 – São Sérgio; Santos Evécio e Pedro

25 – São Nestor; São Sebastião de Aparício; Santa Valburga

26 – São Porfírio de Gaza; Santo Alexandre do Egito; São Faustiniano

27 – São Gabriel de Nossa Senhora das Dores; São Gregório de Narek

28 – Santos Romão e Lupicino; Santo Hilário; Beato Padre Daniel Brottier

DATAS CÍVICAS

Durante este mês, as cores roxa e laranja são utilizadas em diversos meios de comunicação com o objetivo de atentar para a conscientização e combate de algumas doenças.

A cor roxa foi escolhida para a conscientização do Lúpus, da Fibromialgia e do Alzheimer. Já a cor laranja foi incluída na campanha para conscientizar um dos tipos mais graves de câncer, a Leucemia.

1 – Dia do Publicitário

4 – Dia Mundial do Combate ao Câncer; Dia do Amigo do Facebook

10 – Dia do Atleta Profissional

11 – Dia Mundial do Enfermo

13 – Dia Mundial do Rádio (data que marca o aniversário da primeira transmissão da Rádio das Nações Unidas – United Nations Radio-, programa que foi transmitido para seis países no ano de 1946)

15 – Dia Internacional de Luta Contra o Câncer Infantil

16 – Dia do Repórter

18 – Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo

20 – Dia Nacional de Combate às Drogas e Alcoolismo

27 – Dia Nacional do Livro Didático

Para ajudar você com os conteúdos online, das redes sociais, tem duas dicas:

– Estes 6 aplicativos que todo pasconeiro precisa ter no celular;

– Estas 5 ideias para aumentar o engajamento dos stories da sua paróquia.

Boa missão, Pascom!