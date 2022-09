Aprender a evangelizar desde Internet con los que más saben: llega la gran cita online del año

(religionenlibertad.com).-Ya está aquí, el 11 y 12 de mayo, la segunda edición de la Semana del Evangelizador Digital, dos días muy intensos, un encuentro online para evangelizadores que quieren sembrar la Palabra en Internet. Aún es posible inscribirse gratis aquí en:

https://sed.catholic-link.com/rel-en-libertad/

Mauricio Artieda, de Catholic Link, es el organizador de esta gran cita online de la evangelización católica en español. Ya se celebró el año pasado con gran éxito y la edición de este año permite a los inscritos intervenir, preguntar y comentar en directo.

Las sesiones empiezan a las 18.00h, hora de Perú y Colombia; 19h en República Dominicana y Chile; 20h en Buenos Aires. En España el horario no es muy cómodo (de madrugada); pero cada sesión queda grabada y accesible por 24 horas, así que los inscritos desde España pueden ver los vídeos al día siguiente.

Con la pandemia, la evangelización online ganó «respeto»

Mauricio Artieda ha explicado a ReligionEnLibertad que con la pandemia muchos en la Iglesia han entendido que «la evangelización digital no puede ser la cenicienta pobre de la evangelización. Creo que ahora vemos con más respeto y le damos un lugar más adecuado a los medios digitales«.

Mauricio Artieda, con la evangelización digital a todas partes: lo digital y lo presencial se complementan para evangelizar.

«Quiero creer también, aunque no tengo una certeza total, que hemos entendido mejor que la evangelización presencial y la evangelización digital no están divorciadas, que no es una u otra, sino que están unidas muy unidas, son dos ámbitos complementarios de una gran y única nueva evangelización«, añade.

Tras dos años de confinamientos y restricciones, muchas personas han tenido experiencias de «comunidad digital», en vez de presencial. Otras, en cambio, han sentido la tentación de aislarse de comunidades presenciales. Pero la experiencia de la Semana del Evangelizador digital es que las comunidades online bien atendidas crean lazos válidos y sinceros y ayudan a crear iniciativas no digitales.

La comunidad online no es una comunidad ‘falsa’: es real

«De nuestro curso surgieron comunidades que siguen vivas, incluso hay proyectos digitales y no digitales que han surgido a partir de estas comunidades. Las personas empezaron con encuentros presenciales y se crearon amistades hermosas. Pero esto no solo pasa en el Programa de Evangelización Digital, pasa en todos los proyectos digitales que generan y promueven espacios de comunión. En Catholic Link tenemos más de 10 años trabajando juntos como equipo y la mayoría nunca nos hemos visto las caras, me gustaría ver cómo reaccionaría un miembro de mi equipo si alguien les dijera que no hemos formado una ‘verdadera’ comunidad», afirma Mauricio Artieda.

La música católica, fuente de esperanza

Él señala que un factor importante y esperanzador en la evangelización hoy es la música. «Los músicos católicos están haciendo una labor maravillosa. El ámbito de la música es uno de los más efervescentes en la evangelización digital y por eso estarán con nosotros Pablo Martínez y Athenas. Queremos que canten, claro que sí, pero también queremos preguntarles muchas cosas sobre su modo de utilizar las redes, la forma especial en la que ellos crean comunidad, etc. Especialmente Pablo y Athenas tienen comunidades digitales muy grandes y hacen una labor genial con ellas», añade.

¿Kairy Márquez y Athenas cantan juntas? Sí, pero no desde el mismo lugar: conectada una desde EEUU y otra desde Argentina. Durante la pandemia se multiplicaron las grabaciones conjuntas de músicos católicos, cada uno desde su país.

Una evangelización «profesional, fresca, atenta»

Los 12 ponentes o panelistas del encuentro han sido seleccionados por ser «modelos de una evangelización profesional, fresca y con mucha atención a las necesidades de su audiencia. Si bien algunos tienen muchos seguidores, el criterio no ha sido para nada elegir a los más grandes por un mero afán numérico», detalla Artieda.

«Hemos querido proponer modelos a seguir, hermanos en la fe que están un poco más avanzados en el ámbito de la evangelización digital, para que nos guíen a buen puerto. Pero, ojo, no son modelos para que copiemos todo lo que veamos, son modelos para que modelemos nuestros proyecto considerando esos buenos ejemplos, adaptándolos a nuestros propios valores, audiencia, visión, etc», concluye.

Ponentes y temas

Los inscritos podrán participar gratuitamente de 4 paneles en vivo, escuchando a los 12 expertos invitados. Los temas del primer día son:

– Empezar de cero pero con ganas: con Jesús Colina (España), fundador de Aleteia, Juan Manuel de Urquidi (México), director de Juan Diego Network, y Carlos Luna (España), experto en Marketing religioso.

– Cómo crear una comunidad vibrante: Rorro Echávez (México), influencer católico, Sofía Valdez (México), co-fundadora de Amar Asy, Karla y Renzo (Perú), creadores de «Los Quelidos».

Al final de esta sesión, se contará con la intervención musical de un gran evangelizador digital: Pablo Martínez, de Argentina, cantautor y predicador católico.

Los temas del segundo día son:

– Cómo formar un equipo de trabajo digital: con el Padre Borre (México), director de Ilumina Más, el P. Juan Carlos Vazconez (Ecuador), de 10 min con Jesús América Latina, y José Miguel Illanes (Argentina), director de Meraki.

– Cómo ser creadores de contenido creativo y evangelizador: Fernanda Hernández (México), creadora de «Tan cerca de mí», Diego Estrada (México), fundador de «Tu vida es increíble», y el P. Joaquín Hernández (España), host del podcast «Al lío».

Al final de esta sesión, la invitada musical es la popular cantautora argentina Athenas.

Como en la edición del año pasado, la inscripción a la Semana del Evangelizador Digital es 100% gratuita. Para participar, solo es necesario inscribirse aquí en:

