Brasil. Aparecida sediará Congresso da Rádio Católica

(Radio Vaticano) – Aparecida sediará, nos dias 28 e 29 de março, o Congresso da Rádio Católica no Brasil.

O evento é promovido pela Rede Católica de Rádio (RCR), com o apoio da Comissão Episcopal para a Comunicação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), e terá como tema principal a passagem das transmissões radiofônicas de AM para FM.

O Presidente da Comissão Episcopal para a Comunicação, o Arcebispo de Diamantina, Dom Darci José Nicioli, convida as emissoras para participarem do Congresso, recordando o primeiro encontro nacional das rádios católicas realizado em fevereiro de 2016, sobre o tema da digitalização.

Segundo informações chegadas à Agência Fides, o encontro deste ano dará uma abordagem jurídica e técnica ao problema, dada a existência de muitas dúvidas sobre o processo de migração da banda AM para FM.

Neste sentido, é sublinhada a necessidade da presença dos responsáveis das rádios de propriedade da Igreja – ou a ela associadas – para tomar decisões ponderadas e juridicamente fundadas. (JE)