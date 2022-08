Un camino para llevar el proceso sinodal de la Iglesia al Continente Digital

“Hoy, como en los inicios, necesitamos salir al encuentro de cada persona, más aún, es nuestra misión hacerlo, especialmente de las personas más alejadas y de las que sufren. ¡Debemos llegar a las periferias existenciales de nuestro mundo! Ustedes conocen a sus coetáneos, saben que muchos están solos, que muchos no conocen a Jesús. Vayan, vayan y lleven al Señor, vayan y llenen sus ambientes, incluso los digitales, no de convicciones, no para convencer, no para hacer proselitismo, sino para testimoniar la ternura y la misericordia de Jesús”[1]

1. ¿De qué se trata el proyecto “La Iglesia te escucha”?

Nace de la convocatoria que el Santo Padre a toda la Iglesia a realizar el Sínodo de la Sinodalidad, con la intención de llevarlo también a los ambientes digitales, para que nadie quede excluido del proceso sinodal, y nadie quede sin tener la posibilidad de ser escuchado ni de dar su aporte a la Iglesia, aunque no se mueva en las instituciones presenciales. Por ello es, por decirlo de alguna manera, como una parte complementaria de la actividad sinodal presencial en el mundo digital.

Nace de los dos grandes principios de Papa Francisco: ser Iglesia en salida e ir a las periferias existenciales

Iglesia en salida: en el proceso de camino sinodal, la Iglesia debe tener el coraje y la creatividad de abrir su corazón a una experiencia nueva, con tantos riesgos de equivocarse (Cfr. EG 49), pero con mucho amor misionero para escuchar también en los espacios virtuales la voz del Pueblo de Dios, para que estos espacios, propios de nuestra cultura contemporánea, no queden sin voz o, desestructurados y no seguidos con la dinámicas, la dedicación, los tiempos y los “oídos” adecuados, no puedan dar su aporte y expresar su necesidad.

Periferias existenciales: dentro de éstas se encuentran también los ambientes digitales, por eso nace la iniciativa, que surge de numerosos contextos y cristianos que desarrollan su apostolado justamente en estos espacios donde las personas habitan. Esta realidad nos impulsa a realizar, también allí, un camino y proceso sinodal, para aprender a ver y escuchar a quienes normalmente pasan gran parte de su tiempo allí, y buscan allí quien los escuche y con quienes compartir, en medio de un mundo lleno de principios e ideas, pero que no sabe escuchar.

2. ¿Por qué es importante?

“El Papa Francisco, el 24 de abril de 2021, ha aprobado un nuevo Itinerario sinodal para XVI Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, con el tema: “Por una Iglesia sinodal: comunión, participación y misión”. (…) La articulación de las diferentes fases del proceso sinodal hará posible la escucha real del Pueblo de Dios y se garantizará la participación de todos en el proceso sinodal. No se trata solo de un evento, sino de un proceso que involucra en sinergia al Pueblo de Dios, al Colegio episcopal y al Obispo de Roma, cada uno según su propia función.”[2]

En esa “participación de todos” debemos entender que se debe poder escuchar a todo tipo de personas que se sientan vinculadas, de algún modo, a la Iglesia y a su misión, estén donde estén a nivel de ambientes y sea cual sea su condición. Buscando especialmente a las personas que no están involucradas habitualmente en la vida eclesial, yendo “en salida”, es decir, “más allá”, donde debemos ir como Iglesia.

El proyecto “La Iglesia te escucha” surge, entonces, para llevar a los ambientes digitales el “proceso sinodal”, para escuchar al “continente digital”[3], con coraje y creatividad[4], como respuesta a la convocatoria de Papa Francisco: “…todos estamos llamados a participar en la vida y misión de la Iglesia. Si falta una participación real de todo el Pueblo de Dios, los discursos sobre la comunión corren el riesgo de permanecer como intenciones piadosas. … ¡La participación de todos es un compromiso eclesial irrenunciable! Todos los bautizados, este es el carné de identidad: el Bautismo.[5]”

3. ¿A quién está destinado el proyecto?

Es importante comprender y conocer la parte del Pueblo de Dios que no participa en las instituciones, pero que sí podrá y querrá vivir este proceso si tiene alguna manera de acceder y se le presenta adecuadamente.

Es por esto que este proceso de escucha va dirigido “solo y exclusivamente” a los que se encuentran en los ambientes digitales, sin presencia y participación en las instituciones eclesiales.

Se trata, entonces, de ir a aquellas personas cuyas vidas transcurren en gran medida en ese continente, que ha crecido y en los últimos años se ha hecho más poliédrico, más complejo, mucho más numeroso.

Allí se comunican, aprenden, crean arte, se informan, compran y venden, se conocen y rezan en entornos digitales. Tienen ciertamente una vida física y un domicilio en un sitio geográfico, y muchos van a la Misa los domingos, pero su centro de gravedad eclesial no está en una parroquia concreta, y no se sienten ligados a una comunidad presencial, sino virtual. No hay manera de llegar a esas personas por las vías ordinarias de acercamiento de las parroquias. Entonces, ¿cómo va a llegar la consulta sinodal a estas personas? ¿Cómo se las puede escuchar?

4. ¿Quiénes lo realizan?

Los misioneros digitales, los “influencers” católicos y todos aquellos que, de alguna manera, realizan una tarea de evangelización y acompañamiento en la fe de otras personas.

A través de los medios digitales (redes sociales, mails, WhatsApp…), es decir, cualquier medio digital que normalmente pone en relación las personas.

Utilizando una metodología adecuada para ordenar la conversación y las respuestas a los temas propuestos por el Documento preparatorio.

Existen diversas comunidades, normalmente divididas por lenguas, que agrupan los numerosos misioneros digitales, pero todas unidas en un único proyecto.

El objetivo que los “influencers” y otros misioneros presentes en los ambientes digitales quieren sumar sus trabajos a los de toda la Iglesia para que aquellos que no participan en la vida de las parroquias y otras instituciones eclesiales, igualmente tengan la posibilidad de ser escuchados, y su voz llegue al Sínodo.

5. ¿Quién lo impulsa?

El proyecto nace creado por la RIIAL (Red Informática de la Iglesia en América Latina), institución fundada por el Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales (PCCS) y el CELAM (Consejo Episcopal Latinoamericano) en el 1992.

La RIIAL, junto a todas las otras instituciones que se han ido sumando, haciéndose eco de los discursos de Papa Benedicto XVI[6], acoge la llamada de Papa Francisco de poner la Iglesia en actitud Samaritana “de escucha” y servicio a quien sufre y necesita la ternura y Misericordia de Dios[7].

A esta primera iniciativa de la RIIAL se han ido sumando varias realidades que trabajan en la Evangelización Digital: desde el primer momento se ha sumado iMision, y a seguir, cada día siguieron sumándose distintas redes y realidades de evangelización digital como JDN (Juan Diego Network), Ilumina Mas, Catholic Link, Fruto del madero, Zenit, Catholic Net, Macro Fiesta, Building Bridges, Cançao Nova, FormED en Español, El Arca Digital, Tan Cerca de Mí, El semi 26, Somos Suyos, Cafeteando con el P. Lalo, Fruto del Madero, Biblia Católica para Jóvenes, evangelizame_, @KarenAhued y @FundacionASIF, Creciendo en la fe, Formar Apóstoles, Enriquísimo Tv, Corazón inquieto comunidad, Pensamientos y oraciones desde lo profundo del alma, Paso Santo, Cielo Abierto, Centro de Formación Martín Valverde, Fe y amor católico, Zoar Factory, Arca Iberoamérica (Artistas Católicos), Cielo Abierto (Fan Page), Católicos Digital (@catolicosdigital), PadreWilli / Sanando Heridas, La Puerta de al Lado, Un Padrecito y Un Sacerdote Millennial, Inespiritual Journey, Tarde te amé y tu palabra nos da vida, Evangelización Digital, Centinela de la fe, Red Católica de Recreación, Conversando con Sharon, Sembrado Esperanza , RCCES Monterrey (Renovación Carismática Católica en el Espíritu Santo de la Arquidiócesis de Monterrey), Movida por el amor, New Fire, Reflexion Dominical, Taller de Misa Con Niños Vianney, Uno en Dios, El Santo Podcast, Revista Rayo de Luz (@revistarayodeluz), Sí fiat, Evangelización Activa, Los de María, Soy un Joven Católico, Tierra de Mision, Quiero Ser Santo, SERCODE, Las Hijas del Cura, Gracia y Virtud, Dos Son Uno, Macrofiesta del Rosario, ONE ministerio, PsicoFray y PJ Capuchinos, Siervos Digitales, Natiilustra.uy, Super Santos, Renova+, Vitae, Gracia y virtud.



Al origen de la metodología está el grupo de Inteligencia Colaborativa Delibera (delibera.com), a quien se sumaron desde el primer momento el Observatorio Blanquerna. Se siguieron sumando posteriormente Sondeo & Jefferson Davis y la cátedra de Marketing research at the Erasmus School of Economics (ESE) de la Universidad de Rotterdam.

Desde su inicio el proyecto fue apoyado por la Secretaría General del Sínodo y el Dicasterio para la Comunicación de la Santa Sede.

6. ¿Cómo se realiza?

El Vademécum ofrece algunas indicaciones metodológicas y además deja un amplio margen a que cada Diócesis, movimiento, congregación o grupo cree la propia metodología.

“En esta fase de escucha, invitamos a las personas a reunirse, a responder juntos a los estímulos en forma de preguntas/imágenes/escenarios, a escucharse mutuamente y a expresar comentarios, ideas, reacciones y sugerencias individuales y de grupo. Sin embargo, si las circunstancias (como las restricciones de la pandemia o la distancia física) dificultan la interacción en presencia, es posible utilizar grupos de deliberación online con un moderador, actividades online autodirigidas, grupos de chat, llamadas telefónicas y diversas formas de comunicación social, así como cuestionarios en papel y online.”

El proceso metodológico tiene diversas etapas, que miran a seguir el proceso indicado por la Secretaría del Sínodo para toda la Iglesia:

Individuación de los Influencers y Misioneros Digitales y sus comunidades digitales Formación y Envío Misionero de cada uno de ellos Catequesis e introducción sobre el Sínodo en cada comunidad digital Reuniones virtuales semanales de seguimiento, animación y colaboración de las comunidades Envío del “cuestionario” para conocer la voz de quien desea participar Recolección de los resultados de las encuestas de las distintas comunidades Análisis y síntesis de los resultados (equipos multidisciplinares, Inteligencia Colaborativa, Inteligencia Artificial) Presentación de los resultados a la Secretaría del Sínodo, junto con todas las otras presentaciones de la Iglesia.



Para llevar adelante el proceso Sinodal en los ambientes digitales, manteniendo fuerte el espíritu de “escucha/respuesta samaritana”, las distintas metodologías tienden a una escucha activa, por ello está compuesta de diversos elementos: invitación, motivación, cuestionario, diálogos en las redes, etc.

El Sínodo es un proceso de escucha para comprender el dolor y las lastimaduras de cada hombre y ofrecerse, como buen samaritano, para sanar las heridas desde Cristo. Por eso hay que conocerlo, hay que conocer el dolor, la lastimadura (también las nuestras propias…nosotros también necesitamos samaritanos que nos acudan).

El cuestionario es sólo un instrumento que tiene que poder ayudar a conocer las heridas, sufrimientos y las esperanzas, como así también los pareceres y aportes desde la experiencia de vida personal y comunitaria de cada persona, para vehicular la presencia amorosa de Cristo.

7. En breve…

1. El Papa está promoviendo un cambio profundo en la Iglesia, en sus estructuras y procedimientos, pero más profundamente en el «modo de ser Iglesia», para comportarse más según el Evangelio. Para vivir de forma más «samaritana», propone a toda la Iglesia un «camino sinodal» para escuchar al Pueblo de Dios, empezando ahora pero invitando a hacerlo de forma más permanente, potenciando el diálogo y la participación.

2. El proceso de escucha sinodal se está impulsando en Diócesis, Parroquias, Congregaciones, Movimientos e instituciones, etc. de todo el mundo. Los participantes han sido principalmente las personas que ya asisten a la Santa Misa y están presentes en otras actividades en parroquias y templos.

3. El Sínodo quiere llegar también a los alejados, a las personas que se sienten católicas pero que no suelen ir a la Iglesia, o que tal vez sólo participan en ceremonias o sacramentos familiares.

4. También hay otra gran parte del pueblo de Dios a la que hay que escuchar: el «continente digital» (como dijo el Papa Benedicto XVI). Millones de fieles católicos de todas las edades y condiciones, que no participan físicamente en ninguna parroquia o institución concreta, sino que «habitan el Continente Digital», interactuando de diferentes maneras como las redes sociales (o comunidades de WhatsApp) y siguiendo a algún influencer católico, buscando respuestas, espiritualidad, compañía para vivir y afrontar sus situaciones cotidianas.

5. La Iglesia aprovecha el potencial del continente digital y se decide a conocer sus necesidades. La escucha sinodal es una oportunidad extraordinaria para comprender mejor la dinámica de las comunidades digitales e incorporarlas a la vida y misión de la Iglesia en la medida de lo posible. También es una ocasión para salvar la brecha entre ambas realidades.

6. El primer objetivo de este proyecto es llegar y escuchar a las personas que interactúan en el Continente Digital a través de sus influenciadores católicos y de los Misioneros Digitales, con quienes hablan y aprenden. También quiere explorar otras formas de llegar a las personas que están presentes de forma diferente en este «continente».

7. Otro objetivo es escuchar a los propios influencers y misioneros digitales, porque en el Continente Digital representan los «nuevos misioneros» a los que hay que entender, ayudar, apoyar, formar y acompañar.

8. Finalmente el proyecto “La Iglesia te escucha” quiere establecer un vínculo más estable entre los Influencers/misioneros para que puedan tener apoyo mutuo, integración con otros campos de la acción Pastoral, y actuar como un poderoso «puente» para la Iglesia, plenamente integrado en su vida.

9. Los beneficiarios finales a los que contribuye el proyecto pueden dividirse en:

El pueblo de Dios «que vive en» el Continente Digital

Los influencers y otros misioneros que actúan en los medios digitales

La Iglesia en general

[1] Videomensaje del Santo Padre Francisco a los jóvenes participantes en el encuentro organizado por la Conferencia Nacional de Jóvenes Católicos (NCYC) en Indianápolis (21-23 de noviembre de 2019), 22.11.2019

[2] Cfr. Mensaje para la XLIII Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales 2009 y Mensaje para la XLIV Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales 2010, donde habla del Continente Digital y la necesidad que, como los Apóstoles en aquel tiempo hoy nosotros vayamos a nuestro mundo para Evangelizar.

[3] Discurso del Santo Padre Francisco, Momento de Reflexión para el inicio del Proceso Sinodal, op. cit.

[4] Nota del Sínodo de los Obispos, 21.05.2021

[5] Mensaje de Su Santidad Benedicto XVI Para La XlIII Jornada Mundial De Las Comunicaciones Sociales, Nuevas tecnologías, nuevas relaciones. Promover una cultura de respeto, de diálogo, de amistad, 24 de mayo de 2009.

[6] “La Iglesia en salida es la comunidad de discípulos misioneros que primerean, que se involucran, que acompañan, que fructifican y festejan. «Primerear»: sepan disculpar este neologismo. La comunidad evangelizadora experimenta que el Señor tomó la iniciativa, la ha primereado en el amor (cf. 1 Jn 4,10); y, por eso, ella sabe adelantarse, tomar la iniciativa sin miedo, salir al encuentro, buscar a los lejanos y llegar a los cruces de los caminos para invitar a los excluidos. Vive un deseo inagotable de brindar misericordia, fruto de haber experimentado la infinita misericordia del Padre y su fuerza difusiva.” (Evangelii Gaudium, 24).

[7] Discurso del Santo Padre Francisco, Momento de Reflexión para el inicio del Proceso Sinodal, Aula Nueva del Sínodo, 9.10.2021, https://www.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2021/october/documents/20211009-apertura-camminosinodale.html