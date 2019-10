10 documentales que te descubrirán la cara oculta de las redes sociales

Las redes sociales tienen muchas ventajas y aspectos positivos, pero no todo son luces y también presentan puntos oscuros. Hemos preparado para ti esta selección de documentales que te muestra su cara oculta.

(computerhoy.com).-Hoy en día, las redes sociales nos producen sentimientos encontrados. Hay quienes las adoran y quienes las odian, aunque no tanto a las plataformas en sí como a los comportamientos que los usuarios tienen en ellas.

Aunque a veces lo olvidemos, las redes sociales tienen muchos aspectos positivos. Algunas nos permiten seguir la actividad de las personas que nos importan pero que por distintas circunstancias no podemos ver, mostrarles nuestro apoyo y cariño, y comunicarnos con ellas a través de mensajes, llamadas de voz y videollamadas. Otras, en cambio, nos permiten encontrar personas con los mismos intereses que nosotros para charlar, debatir y compartir conocimientos.

No obstante, con el paso del tiempo el comportamiento de los usuarios en las redes sociales se ha ido corrompiendo. Amparados en el anonimato y la sensación de impunidad que proporciona, muchos usuarios aprovechan para insultar, acosar, amenazar y dar rienda suelta a sus peores instintos.

Por otra parte, también hay personas que las utilizan con la única finalidad de humillar a sus víctimas, publicando contenidos comprometidos, insultando y vejando para hacer escarnio público.

Otro problema de las redes sociales reside en las mentiras que cuentan los usuarios. Más allá de que la gente pueda impostar una vida perfecta irreal, nos encontramos con personas que crean perfiles totalmente falsos para engañar a otros usuarios. Por no mencionar el enganche que pueden producir los likes y la cantidad de personas que hay esclavas de los Me gusta.

Si nos fijamos en la parte que afecta a las propias plataformas, nos encontramos con los problemas de la seguridad, la privacidad y el uso inadecuado de los datos de los usuarios para conseguir ingresos.

Los documentales sobre la cara oculta de las redes sociales que hemos reunido en esta lista tratan estos temas, así que no te los pierdas si te interesan estos debates.

Do no track es una serie documental centrada en la privacidad de Internet y las redes sociales, así como la economía web. Se compone de siete capítulos en los que se va desentrañando las técnicas que utilizan las páginas y los servicios de la Red para rastrear a los usuarios.

La web serie documental tiene la particularidad de que es personalizada e interactiva. Utiliza la información que va recopilando de los usuarios para adaptar los contenidos para cada persona. Así, por ejemplo, nada más comenzar te sorprenderá indicándote el país y la ciudad desde la que estás viendo el contenido, así como el dispositivo en el que la estás visualizando.

Se trata de una serie documental muy interesante que tiene el objetivo de educar a los usuarios para que sepan quién puede rastrear sus datos y actividades en Internet y las prácticas que hay que seguir para ganar privacidad.

Año de estreno: 2015

Duración: 7 capítulos

Puntuación IMDb: No hay datos

Puntuación Filmaffinity: No hay datos

Dónde ver: Página webserie

El documental Catfish, a pesar de ser el más antiguo de esta selección (se estrenó en 2010), trata un tema relacionado con las redes sociales que todavía está de plena actualidad y que continúa preocupándonos mucho: los perfiles falsos creados con la intención de engañar a los usuarios.

Catfish narra la la historia de un joven fotógrafo que empieza una relación sentimental con una chica la que no conoce físicamente, con la que solo se comunica a través de Facebook y llamadas de teléfono.

El muchacho percibe algo raro y cuando se pone a indagar descubre que su novia le ha mentido en algunas cosas. Decide hacerle una visita sorpresa, y descubre que todo lo que le ha contado ha sido una invención, y ni siquiera es la persona que aparece en las fotos.

El documental tuvo tanto éxito que MTV tomó el formato para hacer un docudrama llamado Catfish: The TV Show.

Año de estreno: 2010

Duración: 1 hora 14 minutos

Puntuación IMDb: 7,1 / 10

Puntuación Filmaffinity: 7,0 / 10

Dónde ver: Filmin

Las agresiones sexuales y el ciberacoso son temas que preocupan mucho en la actualidad, y este documental los aborda ambos.

Narra la historia de Audrie Pott, de 15 años, residente en Saratoga (California), y Daisy Coleman, de 14 años, que vivía en Maryville (Missouri), que fueron violadas por unos jóvenes a los que creían sus amigos. Después de sufrir la agresión, las dos chicas fueron humilladas a través de las redes sociales mediante la publicación de fotos desnudas, insultos y vejaciones. Audrie Pott no pudo soportar el ciberacoso al que fue sometida y se suicidó.

Bonni Cohen y Jon Shenk, los directores del documental, recogen en la cinta la enorme influencia que ejercen las redes sociales en los adolescentes y el poder que tienen para destruir la vida de una persona joven.

Año de estreno: 2016

Duración: 1 hora 38 minutos

Puntuación IMDb: 7,2 / 10

Puntuación Filmaffinity: 6,4 / 10

Dónde ver: Netflix

Este documental aborda temas que están sobre la mesa y que preocupan mucho a la sociedad actual: las agresiones sexuales y el papel de las redes sociales.

La cinta nos muestra un caso de violación en el instituto Steubenville High School en el municipio de Steubenville (Ohio), que ocurrió en agosto de 2012. La agresión sexual se produjo en una fiesta de pretemporada del equipo de fútbol americano del centro, y tanto padres, como maestros y compañeros, defendieron a los agresores para intentar desacreditar a la víctima.

Lo sucedido se vio amplificado por las redes sociales, puesto que los agresores publicaron parte de los actos en Facebook, Instagram y Twitter, y también los difundieron entre los compañeros mediante mensajes de texto. El caso atrajo la atención nacional gracias a la cobertura del diario The New York Times.

Año de estreno: 2018

Duración: 1 hora 20 minutos

Puntuación IMDb: 7,1 / 10

Puntuación Filmaffinity: 6,3 / 10

Dónde ver: Netflix

Uno de los aspectos más negativos que han traído consigo las redes sociales son los troles, esos usuarios que, amparados en el anonimato que proporciona Internet, se comportan de una manera abusiva y dan rienda suelta a los instintos más oscuros.

Este documental se ocupa de analizar el surgimiento de los troles en las redes sociales y cómo llegan a acosar e incluso amenazar a las personas a quien señalan como los blancos de su odio.

Año de estreno: 2017

Duración: 52 minutos

Puntuación IMDb: 5,6 / 10

Puntuación Filmaffinity: No hay datos

Dónde ver: Amazon Prime Video

Con la llegada de Internet a nuestros bolsillos gracias a los teléfonos móviles y la popularización de las redes sociales, también ha cambiado la forma en la que surgen y se desarrollan las relaciones amorosas.

A través de las opiniones de jóvenes y de expertos en apps de citas, el documental Ligar en la era digital analiza cómo han cambiado las relaciones y el sexo en la época en la que vivimos debido a las aplicaciones para ligar y a las redes sociales.

Y es que hoy en día la apariencia lo es absolutamente todo, ya que estas plataformas solo muestran fotografías, y en base a ellas los usuarios deciden si una persona les interesa o no. Como consecuencia, resulta complicado encontrar conexiones verdaderas y duraderas.

Año de estreno: 2018

Duración: 1 hora 22 minutos

Puntuación IMDb: 5,5 / 10

Puntuación Filmaffinity: 4,4 / 10

Dónde ver: HBO

A pesar de que en la actualidad no pasa por su mejor momento, Facebook ha sido durante muchos años la red social por excelencia, de manera que el hecho de que una persona no tuviera un perfil en la plataforma resultaba bastante raro.

El documental ¿Por qué no estoy en Facebook? nos presenta a un hombre cuyo hijo le plantea una pregunta: ¿por qué no estás en Facebook y por qué no me dejas a mí hacerme una cuenta? Para dar una respuesta a esta cuestión, el autor de la cinta analiza los pros y los contras de la plataforma, e intenta comprender qué es lo que fascina a todo el mundo de la red social.

Año de estreno: 2014

Duración: 1 hora 22 minutos

Puntuación IMDb: 5,9 / 10

Puntuación Filmaffinity: 5,0 / 10

Dónde ver: Amazon Prime Video

Otro de los temas de actualidad relacionados con las redes sociales y con Internet es el uso que las grandes compañías hacen de los datos personales que les facilitamos.

La privacidad en las redes sociales e Internet es precisamente el tema que aborda The Creepy Line, un documental que afirma que los datos personales de los usuarios son muy valiosos y que las grandes compañías, como Facebook o Google, los están utilizando en su propio beneficio. Además, también expone cómo estos gigantes manipulan a la sociedad de una manera muy sutil pero a la vez poderosa.

Año de estreno: 2018

Duración: 1 hora 20 minutos

Puntuación IMDb: 6,9 / 10

Puntuación Filmaffinity: No hay datos

Dónde ver: Amazon Prime Video

Si bien hace años los usuarios éramos menos conscientes de la importancia de la privacidad en las redes sociales, el escándalo de Cambridge Analytica supuso un punto de inflexión. Y es que este suceso permitió que nos diéramos cuenta de cómo se pueden utilizar nuestros datos personales sin nuestro consentimiento para manipularnos y conseguir un objetivo.

El Gran Hackeo aborda el escándalo de caso de Cambridge Analytica y desgrana cómo la compañía utilizó los datos de millones de estadounidenses para conseguir que Trump ganase las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016.

El documental nos muestra cómo el equipo de la compañía fue capaz de usar el enorme volumen de datos que Facebook recopila de los usuarios para elaborar los perfiles de los votantes y poner en marcha la estrategia para convencer a los indecisos.

Año de estreno: 2019

Duración: 1 hora 54 minutos

Puntuación IMDb: 7,0 / 10

Puntuación Filmaffinity: 6,3 / 10

Dónde ver: Netflix

En la era de las redes sociales en la que vivimos actualmente, la profesión de influencer es una de las más deseadas por niños y jóvenes de todo el mundo.

Este documental sigue a cuatro de las personas más influyentes de Estados Unidos (Paris Hilton, Josh Ostrovsky, Brittany Furlan y Kirill Bichutsky) para mostrar a los espectadores cómo han levantado sus imperios gracias a las redes sociales e intentar hacerlos más humanos y cercanos.

No obstante, entre tanto lujo y glamour, también podemos apreciar las dificultades de la fama, entre las que destacan la soledad y la desesperación por estar constantemente llamando la atención.