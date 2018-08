12 nuevos bancos de imágenes gratuitas

Hoy volvemos a retomar un tema del que ya hemos hablado muchas más veces y que siempre os resulta interesante: la importancia de las imágenes de calidad en un proyecto web.

(HostEurope).-Como ya te hemos indicado en muchas ocasiones, elegir y utilizar la imagen adecuada te permitirá atraer la atención de tus visitas y diferenciarte de tu competencia y, si es tomada por nosotros mismos, todavía mejor. Pero, si no eres experto en fotografía o no se te da del todo bien, es preferible descargarlas de la red. Por eso, en este post te traemos 12 bancos de imágenes gratuitas. ¡No te compliques!

Imágenes Gratis. En esta colección podrás descargar imágenes gratuitas y libres de derechos para tu blog, tu página web corporativa o cualquier otro proyecto digital. Tienes disponibles una amplia variedad de temáticas y además, si quieres contribuir con el proyecto, también puedes publicar tus propias fotografías.

Free Stocks. En este sitio web podrás hacerte con las mejores imágenes o videos para tu proyecto web. Además no hace falta que te registres y no tardas nada de tiempo en descargarla.

Pexels. Uno de los mejores bancos de imágenes gratuitas que puedes encontrar por la red. Son libres de derechos de autor y podrás utilizarlas con fines personales y comerciales. Eso sí, cuando hagas la búsqueda de tu imagen, recuerda hacerla en inglés.

Snapwire Snaps. Este sitio funciona como una red social, los usuarios suben sus imágenes y esto permite que el stock de fotografías se actualice y crezca de manera más rápida. Además, si necesitas una foto exclusiva, también tienes disponible una opción premium. ¡Tú eliges!

Negativespace. Otro banco de imágenes sin restricciones de copyright en el que podrás encontrar imágenes como esta que te mostramos a continuación, ¿te gusta?

Splitshire. En esta página web también podrás descargar completamente gratis imágenes de calidad y además, podrás utilizarlas con fines comerciales. Te animamos a que lo visites, tienen fotografías muy buenas y de alta calidad como esta:

Resplashed. Si necesitas imágenes para un proyecto personal o comercial y quieres salirte un poco de lo habitual, esta colección de imágenes te vendrá de maravilla.

Find a photo. Sorprende a tus usuarios con imágenes tan fantásticas como la que te mostramos aquí, ¿qué te parece?

Foter. Tienes disponibles un montón de categorías diferentes para descargar imágenes gratuitas: naturaleza, arte, comida, negocio, educación… ¡infinitas posibilidades!. Además, la calidad de estas fotos es muy buena y podrás darle un aire diferente a tu proyecto.

Morguefile. Más de 350.000 imágenes totalmente gratis a tu disposición para utilizar en tu proyecto. Además, también disponen de un banco de imágenes premium que podrás utilizar si buscas una imagen más especial.

Albumarium. Viaja al pasado y hazte con fotos antiguas como esta, ¡son impresionantes! Además, tienes muchas otras categorías para que puedas escoger la foto que más se ajuste a lo que estás buscando.

Open Photo. También te será de gran ayuda para hacerte con buenas imágenes para tu proyecto. Tienen más de 50.000 y están bien organizadas por categorías para una búsqueda todavía más rápida.

¡Por cierto!, si ves la misma fotografía en otro sitio web, no te sorprendas. Ten en cuenta que no eres el único que se decanta poracudir a un banco de imágenes gratuitas a la hora de conseguir contenido para su página web. Una alternativa a esto, es utilizar recursos como fotolia, el coste de las imágenes no es muy elevado y la calidad es sorprendente. Además, si tienes un plan de hosting web con nosotros, podrás aprovecharte de 5 créditos y un descuento del 30% para tus descargas.

En resumen…

Con todas estas alternativas seguro que encuentras la imagen que buscabas pero, si no es así y prefieres ahondar un poquito más en este tema, puedes echarle un ojo este post que publicamos hace unos meses y en el que encontrarás otros 11 bancos de imágenes que podrás utilizar de manera completamente gratuita en tu página web.