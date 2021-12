3 de los mejores hacks de productividad de TikTok para maximizar tu tiempo

(aleteia.org).-Siempre se siente un poco divertido centrarse demasiado en la productividad. Como cristianos, sabemos que ser productivos en sí mismo no es nuestra meta. Cumplir con nuestras vocaciones es la meta; conocer, amar y servir a Dios y a los demás es la meta. Lejos de mantenernos en una rueda de actividad de hámster, nuestra fe nos llama a reservar un día cada semana para descansar.

Pero en el momento adecuado, la productividad puede ser un medio importante para el fin de cumplir con nuestras vocaciones. No estamos llamados a ser productivos todo el tiempo, pero estamos llamados a hacer el mejor uso del tiempo que Dios nos ha dado. El escritor H. Jackson Brown Jr. lo expresó tan bien cuando dijo:

«No digas que no tienes suficiente tiempo. Tienes exactamente el mismo número de horas por día que se le dieron a Helen Keller, Pasteur, Miguel Ángel, madre Teresa, Leonardo da Vinci, Thomas Jefferson y Albert Einstein».

¡Por supuesto, no todos tenemos los talentos que estas personas tenían! Pero sigue siendo una buena idea hacer una pausa y evaluar cómo pasamos nuestro tiempo. ¿Estamos haciendo un buen uso de las horas en nuestros días? ¿Estamos usando el breve tiempo que tenemos en la tierra tan bien como podemos?

Cuando llegue el momento de descansar, descansemos de verdad y disfrutemos del regalo del ocio. Y cuando llegue el momento de trabajar, trabajemos con todo nuestro corazón y demos nuestros mejores esfuerzos. Nuestro trabajo puede ser nuestra ofrenda a Dios.

Cuando llega el momento de trabajar, los trucos de productividad pueden marcar la diferencia. Nos ayudan a «trabajar de manera más inteligente, no más difícil» y a sobresalir en nuestro trabajo con mayor eficiencia.

Losmedios oficiales están llenos de trucos de vida inteligentes (¡solo intente buscar «hacks» en cualquier plataforma!). TikTok, en particular, es una mina de oro de ideas para hacks de productividad, gracias a sus usuarios, en su mayoría jóvenes, que han encontrado formas de usar la tecnología para ahorrar tiempo. ¡Y todos podemos beneficiarnos de sus consejos!

Aquí hay 3 de los mejores trucos de productividad en TikTok que pueden ayudarlo a hacer el mejor uso del tiempo que Dios le ha dado.

El bloqueo de tiempo implica dividir su lista de tareas pendientes para el día o la semana en bloques de tiempo separados. Las actividades similares se agrupan, por lo que puede prestar toda su atención a ellos durante su bloqueo, y luego pasar a lo siguiente cuando se acabe su tiempo. Este video de TikTok explica el sistema:

Para aquellos de nosotros que preferimos un artículo a un video corto, puede encontrar una explicación más detallada aquí,junto con una plantilla gratuita para crear su propio horario de tiempo bloqueado.

¡Este truco es mi favorito personal, y no puedo creer que me haya llevado tanto tiempo comenzar a hacerlo! ¿Necesita leer un libro para la clase, el club de lectura o simplemente para su propio disfrute? Ponte los auriculares y escúchalo mientras haces otra cosa (cocinar, limpiar, desplazarte, caminar a clase… las opciones son infinitas). ¡Es increíble lo rápido que es doblar la ropa o lavar los platos cuando tienes algo que invita a la reflexión para escuchar!

Puede ir un paso más allá usando una aplicación de texto a voz para escuchar artículos o materiales de trabajo mientras hace otras cosas. Hay algunas aplicaciones para elegir. Este video de TikTok muestra cómo se hace.

Hay una serie de excelentes aplicaciones para ayudarlo a concentrarse, y este video de TikTok explica la aplicación Forest:

¡El concepto es simple, pero de alguna manera funciona muy bien! Aquí hay una descripción perfecta, y echa un vistazo a estas otras aplicaciones de enfoque también.

Usted planta un árbol y establece un temporizador para el tiempo que desea ser productivo. Mientras no uses tu teléfono (o vayas a ciertos sitios, si estás usando la extensión de Chrome), tu árbol seguirá creciendo. Pero si usa su teléfono o sitios prohibidos antes de que se apague el temporizador, su árbol se marchita. Con el tiempo, a través de muchas sesiones de productividad enfocadas, cultivas un bosque hermoso y exuberante y, honestamente, es difícil no apegarse.