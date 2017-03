4 servicios de almacenamiento en la nube para guardar tus archivos

(wwwhatsnew) A pesar de que no ha pasado mucho tiempo desde que llegasen los primeros servicios de almacenamiento en la nube, la tecnología actual ha permitido su total expansión, motivo por el cual a día de hoy se trata de servicios de lo más populares. Tanto si estás buscando una alternativa a tu plataforma de almacenamiento en la nube actual como si aún no has decidido cuál empezar a utilizar, a continuación recopilamos las opciones más interesantes.

La alternativa de Microsoft es una de las opciones más conocidas. La cuenta gratuita nos permite contar con un espacio de almacenamiento de 15 GB, por lo que se trata de una alternativa interesante para todos aquellos que tenéis que subir información pesada a la nube. Además de facilitarnos el almacenamiento de archivos, OneDrive también nos permite crear, editar y compartir documentos a través de Internet.

Otra de las alternativas más llamativas es Box, un servicio de almacenamiento en la nube que nos ofrece 10 GB de forma totalmente gratuita (por supuesto, contamos con planes de pago superiores). Al igual que la mayoría del resto de herramientas, Box ha sido desarrollada pensando en el trabajo en equipo, por lo que cuenta con características de interés en el ámbito profesional. Por ejemplo, podemos actualizar archivos sin necesidad de volver a generar un nuevo enlace.

Sin duda, Dropbox es uno de los principales nombres que nos vienen a la cabeza cuando hablamos de almacenamiento en la nube. De hecho, su popularidad la ha convertido en una herramienta por defecto para muchos. A pesar de que Dropbox cuenta con varios planes de pago, es posible utilizarla de forma gratuita gracias al plan Dropbox Basic, que nos ofrece 2 GB de almacenamiento en la nube (ampliables invitando a amigos a usar el servicio). Por supuesto, si necesitáis más capacidad podéis contratar Dropbox Plus o Dropbox Business. Aprovechamos también para mencionar Dropbox Paper, ideal para trabajar en equipo.

Evidentemente, no podíamos dejar de recomendar Google Drive, una alternativa que nos ofrece gratuitamente 15 GB para comenzar a almacenar todos los archivos que tengamos en nuestros dispositivos. Una vez hayamos configurado nuestra cuenta podremos invitar fácilmente a otros usuarios para que vean nuestros archivos, lo que facilita enormemente el trabajo en equipo. Sin duda, se trata de una excelente opción para todos aquellos que estéis acostumbrados a utilizar las herramientas de Google.