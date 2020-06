A tecnologia não é um instrumento para administrar Sacramentos, adverte Dom Kaigama

A tecnologia moderna não pode substituir o encontro presencial entre um ministro de Deus e os fiéis na administração dos Sacramentos e que, portanto, não se pode, por exemplo, se casar pelo skype, disse o arcebispo de Abuja.

(vaticannews.va).-«A Igreja não pode administrar os Sacramentos por meio de tecnologia moderna ou por procuração», enfatizou o presidente da Conferência Episcopal da África Ocidental, Dom Ignatius Ayau Kaigama, arcebispo de Abuja, Nigéria.

Em uma entrevista à Nigeria News Agency – e publicada pela Recowacerao – sobre as restrições impostas devido à emergência do coronavírus, o prelado explicou que há outras coisas que podem ser feitas graças à tecnologia, mas no que tange aos Sacramentos, a situação é bem diferente.

O arcebispo Kaigama acrescentou que, entre outras coisas, os fiéis ainda podem ter acesso à maior parte dos Sacramentos nas igrejas, desde que mantenham o distanciamento social e respeitem as regras fundamentais para evitar a propagação da Covid-19, e que os sacerdotes sempre podem rezar pelos enfermos o administrar a Unção dos Enfermos, de acordo com as diretrizes recomendadas.

O arcebispo de Abuja exortou os religiosos e as empresas a colocarem à disposição estruturas de saúde para apoiar a luta contra o coronavírus.