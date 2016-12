Múltiples partes interesadas discuten el derecho al acceso a Internet en América Latina

(R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales).- Informe IGF 2016 – Durante el Foro para la Gobernanza de Internet (IGF), expertos de América Latina discutieron sobre el derecho al acceso a Internet en América Latina.

.



“Los Estados tienen la obligación de respetar, proteger, promover y garantizar el acceso a Internet”, indicó Luis Fernando García, director ejecutivo de R3D.

.



En el marco del Foro para la Gobernanza de Internet (IGF), celebrado en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) y la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC) organizaron un panel de discusión con diversos actores acerca del derecho al acceso a Internet en América Latina. .

El moderador del evento, Luis Fernando García, director ejecutivo de R3D, señaló que el derecho al acceso a Internet tiene componentes clave como la disponibilidad, la calidad, la accesibilidad (física, económica y cultural); así como principios de no discriminación, respeto a la privacidad, aceptabilidad, y una arquitectura abierta e interoperable. García también resaltó que los Estados tienen la obligación de “respetar, proteger, promover y garantizar” el acceso a la red.

.



El panel inició con la participación de Lina Ornelas, Jefa de Políticas y Relaciones con Gobierno para México, Centroamérica y el Caribe en Google. Ornelas describió a Internet como “un habilitador de derechos”. “No puedes tener libertad de expresión ni de acceso a la información sin Internet, no puedes tener una mejor democracia”, indicó en su intervención.

Por su parte, la comisionada Adriana Labardini, del Instituto Federal de Telecomunicaciones, señaló que el derecho al acceso al Internet está consagrado en la Constitución mexicana, pero “eso no es suficiente; necesitamos implementación, necesitamos inversión”. También apuntó que cerca de 90 por ciento de las personas en México tienen acceso a un teléfono móvil, pero únicamente 56 de cada 100 acceden a banda ancha.

Así mismo, la comisionada del IFT resaltó que se debe garantizar “que todos los servicios y redes sean seguros, que la privacidad se proteja, y que todas las redes sean construidas de una manera robusta”. Labardini expresó también su preocupación por la calidad en el servicio de Internet, ya que “la diferencia entre las velocidades anunciadas [por los proveedores] y las velocidades actuales en México no es aceptable”.

Por su parte, Erick Huerta, quien funge como Coordinador General Adjunto de Redes por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad A.C, destacó que solamente 30 por ciento del espectro asignado a las operadoras es utilizado, y que el 70 por ciento no es explotado porque no hay interés de las empresas en invertir en esas áreas restantes. Para Huerta, la barrera al acceso a Internet no es de infraestructura ni de disponibilidad, sino un problema de regulación.

En su intervención, Andrés Sastre, Director Regional para el Cono Sur de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (ASIET), describió el acceso a Internet como “una política de Estado”, resaltando que “los gobiernos en América Latina han tomado conciencia de la necesidad de masificar Internet”. Igualmente, Claudio Ruiz, director ejecutivo de la ONG Derechos Digitales, recomendó “incorporar los derechos económicos, sociales y culturales en la conversación” para ayudar a definir mejor el panorama del acceso a Internet en la región.

Para mayor información sobre las actividades de R3D en el Foro para la Gobernanza de Internet, escríba a: contacto@r3d.mx