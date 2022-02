Acoso fuera de control y ciberacoso: uno de cada dos jóvenes implicados

Con motivo del Día Nacional contra el Bullying y el Ciberbullying se dieron a conocer nuevos datos que confirman la gravedad y extensión del fenómeno. La pandemia ha multiplicado el tiempo dedicado a los dispositivos digitales y los casos de acoso telemático. Las asociaciones piden más compromiso de todos los organismos educativos: escuela, familia y parroquias

(vaticannews.va/it).-Mensajes ofensivos, usurpaciones de identidad, chantajes, insultos, difamaciones hasta la violencia física, todo ello amplificado y favorecido por los dispositivos digitales y la web, que viralizan estos actos destinados a ridiculizar a la víctima. El acoso y el ciberacoso han alcanzado proporciones de auténtica emergencia social, tal y como certifican asociaciones, instituciones y expertos comprometidos en la lucha contra esta lacra.

Día Nacional

Desde 2017, el Día Nacional contra el Bullying y el Ciberbullying se celebra cada año en Italia el 7 de febrero. Una oportunidad para poner el foco en el fenómeno y hacer un balance de las estrategias de sensibilización y formación de los jóvenes, sus familias y las entidades educativas. Por el aniversario, se dieron a conocer estudios e informes que confirman una mayor propagación de estos abusos debido a la pandemia del Covid-19 que ha llevado a los más jóvenes a un consumo descontrolado de medios electrónicos y a las personalidades más frágiles a estar más expuestas a formas de acoso y manipulación. De hecho, debemos considerar que muchas conductas de acoso en la red no son percibidas por los jóvenes como delitos, como hechos graves, como daños a las víctimas.

Uno de cada dos adolescentes ha sido acosado

Según una encuesta del Moige (Movimiento Italiano de Padres), desde que estalló la emergencia pandémica, excluyendo el compromiso con Papá, el tiempo que los niños y adolescentes pasan frente a los dispositivos tecnológicos ha aumentado en un 67%. El 87 % de los padres experimentó efectos adversos en los adolescentes y el 52 % informó la pérdida de contacto físico con los demás. En este contexto, al menos uno de cada dos adolescentes ha sido víctima de bullying, según constató el Osservatorio Indifesa 2021, creado por Terre des Hommes y OneDay, con la ayuda de ScuolaZoo y sus comunidades, y en el que participaron más de 1700 niños y niñas de edades 14 a 26 en toda Italia. De este informe también surge que 7 de cada 10 adolescentes no se sienten seguros cuando están en la web y para el 68% la amenaza más temida es el ciberacoso, seguida del porno vengativo (60%), la suplantación de identidad (40,6%). y acecho (35%). La investigación también relata el desesperado malestar psicológico provocado por los dos años de pandemia. El 37,5% de los entrevistados temen el aislamiento social, el 35% miedo a sufrir depresión, el 22% a la soledad. El 88% dice sentirse solo o muy solo (el año pasado fue el 93%). Entre las causas de la soledad, el 31% dice no sentirse escuchado en la familia, el 30% no se siente querido, el 29,2% no acude a los lugares de reunión.

El compromiso de la Fundación Carolina

Son numerosas las realidades creadas para apoyar a las escuelas y las familias en el desafío educativo, incluida la Fundación Carolina, la Fundación Sin fines de lucro dedicada a la primera víctima italiana de acoso en línea, Carolina Picchio, que se ha convertido en un símbolo para miles de adolescentes, que colabora con la Iglesia, desde las parroquias hasta la Santa Sede, a través de numerosas iniciativas, la última de las cuales, pero solo por orden de tiempo, la formación de más de 250 profesores de religión de la diócesis de Novara para crear una alianza educativa sobre cuestiones de acoso escolar. Entrevistado por VaticanNews, el presidente de la Fundación Carolina Ivano Zoppi habló de una tendencia creciente con más de dos de cada cuatro jóvenes involucrados en el bullying, “una situación que -dice- se encuentra en todo el mundo. Son jóvenes tan conectados con el mundo, pero desconectados de sí mismos. Debemos devolverles la dimensión y el valor de la verdadera relación”. “Desde el cierre, hemos visto un aumento significativo en los informes, de 50 a más de 300 por mes. La mayoría -prosigue- son acosos entre niños, pero van en aumento los contra los profesores. Acompañamos a algunos de ellos a hacer informes a las autoridades. También es preocupante el aumento de sexting, fotos íntimas privadas que están completamente fuera de control”. La Fundación también está presente en foros internacionales y el presidente Zoppi participó en el Foro Mundial sobre Bullying en Estocolmo en noviembre, donde se constató el aumento de nuevos fenómenos como el de los desafíos peligrosos, las competiciones arriesgadas y extremas.