Alumera la influencer que quiere iluminar las redes sociales

“Son muchos los jóvenes que viven un camino de profunda fe contraria a lo que los medios quieren que creamos”. La entrevista a Mariella Matera, autora del blog Alumera

..

(cittanuova.it).- Desde Briatico , en la provincia de Vibo Valentia, la gráfica creativa de Mariella Matera ha aterrizado en el continente digital desde hace varios años. Testimonio y autenticidad son los ingredientes con los que está presente en las redes sociales y en la web. Los pensamientos y dibujos que surgen de la oración y la meditación llevan la impronta de Alumera , el nombre de su blog que se inspira en la vieja lámpara de aceite, así llamada en dialecto calabreso. Sin competir por los «me gusta» ni por el número de «seguidores», «canta la belleza del amor de Dios . Un amor que prende fuego a cada parte y se transforma en palabras e imágenes «, y vive su presencia digital como» una vocación, una llamada». De adolescente ya tenía un espacio en la web para escribir sobre su tierra y su fe. Hoy quiere traer esa luz que Dios le ha puesto poniendo sus talentos y su experiencia que nos cuenta en este diálogo .

¿Qué le permitió darse cuenta de esta presencia en el entorno digital?

Todo fue bastante natural. Empecé a escribir y publicar contenidos católicos y muchos jóvenes (y no) se encontraron en mis escritos, en esa forma fresca y ligeramente nueva de hablar sobre la fe . Siempre hemos estado acostumbrados a imágenes muy clásicas para el anuncio del Evangelio y aún hoy son muchos, muchos jóvenes que viven un camino de fe profunda, verdadera y viva, contraria a lo que los medios quieren que creamos. Y quizás esta pequeña presencia en la web dio voz a la generación de Disciples 2.0 .

¿Qué te dicen los jóvenes que te siguen?

La frase que más me escriben es: » Has dado voz a mis pensamientos «. Tenemos una deuda con nuestros hijos y eso es hacerlos presentes; para hacerlos protagonistas de sus historias. Los jóvenes tienen un gran deseo de hacerse oír, quieren ser protagonistas de su tiempo y no como la sociedad pide ser. Protagonistas con sus pensamientos, con sus puntos de vista, con sus ideas. Quieren decir algo, quieren serlo . E incluso en las redes sociales puede tener miedo de ser usted mismo porque a menudo se siente juzgado.

En tu blog tienes un diario de «coincidencias imposibles». ¿Puedes explicarlo?

Diario de coincidencias imposibles es el subtítulo de mi blog. Siempre he llamado a estos pequeños signos que Dios usa para hacerse presente, para guiar e indicar. Y les digo a menudo, porque el Dios en el que creo no es una locura, sino que está vivo en mi hoy y le habla a mi vida. A partir de mi experiencia personal, propuse a los chicos que siguen el blog que me cuenten una de sus coincidencias imposibles. Hemos incluido todos los testimonios en el libro electrónico que hoy se puede descargar de forma gratuita desde el sitio web www.alumera.it. Así nació un tesoro de belleza que brota de la experiencia de ese Dios que guía, que susurra y no abandona.

¿Tu primer libro publicado estos días nació de aquí?

El libro «Ese amor que no puedo contener» narra mi experiencia personal de fe, inevitablemente inspirada en coincidencias imposibles . Es un estímulo para quienes todavía tienen miedo de hablar libremente sobre Jesús y el Amor que han conocido. Nadie está solo en este nuevo (y antiguo) camino del anuncio, somos Iglesia . Cada uno es indispensable, con su propia historia personal, para ayudar a realizar el gran sueño de Dios » Que todos sean Uno » (Jn 17, 21).

¿Es un libro para jóvenes?

Creo que es para todos, porque habla de todos los matices del amor, pero ciertamente hay un abrazo especial para los jóvenes.

Entre las personas que han marcado tu camino de fe se encuentra Chiara Lubich …

Para mí, conocer a Chiara significó poner cada pieza en su lugar. Ella, que se había hecho instrumento y partícipe del plan de Dios; ella que siempre ha utilizado la comunicación como instrumento de evangelización ; ella que con su luz ha incendiado el mundo con amor; ella era la «luz» de mi viaje.

.

..

Chiara Lubich habló de vivir “nuestras gotas diarias”, ¿cómo se puede hacer en el apresurado mundo digital?

Dar belleza, compartir amor y tomar posiciones, por ejemplo, ante injusticias, conflictos raciales en una visión proactiva para ser una presencia constante del bien . Habitando la red, no como una oposición a la realidad, sino como una nueva dimensión. Caminando despacio, con paso firme, sin dejarse llevar por el vórtice. No volverse adicto a las estadísticas , seguidores, juicios, comentarios.

Por tanto, es necesario ir contra corriente…

Para habitar este mundo digital estos días he descubierto un gran maestro: Juan el Bautista . Lo que hacemos, cómo lo hacemos, es por un bien mayor, una proclamación mayor. También debemos estar siempre un paso atrás para no caer en la tentación de convertirnos en ídolos de nosotros mismos . No somos el mar para navegar, pero somos una gota en este océano. Todo discípulo es necesario para el plan de Dios.

En tu blog hay una invitación a ser un influencer de la luz, ¿puedes también ser un influencer de la unidad?

Cada uno con sus propios talentos, cada uno con su luz se da a conocer mediante un canto de hermandad, regocijándose en la luz del otro; superando las fronteras de la envidia, los celos, el anhelo, del yo: la unidad es el acuerdo del amor .

..

Por María Elena Rojas