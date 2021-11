Ambicioso proyecto multimedia ayuda a las familias a ser los primeros catequistas

(romereports.com).-Tiene solo dos años de vida pero ha llegado a más de 15 países e involucrado a 5.000 catequistas.

Se trata de ‘BeCaT’, una web que proporciona a las familias material para dar catequesis a sus hijos. Sus recursos también los utilizan colegios y parroquias.

FERNANDO MORENO

Responsable proyecto BeCaT

“El sistema que se está siguiendo durante mucho tiempo de catequizar a los niños, es decir: me traes a los niños a la parroquia, yo te los cuido y yo te los evangelizo y te los pongo en forma, no funciona”.

Buscan ayudar en la nueva evangelización con una participación activa y dinámica. Un modo vivencial de entender la fe, un acompañamiento.

FERNANDO MORENO

Responsable proyecto BeCaT

“La catequesis tiene un punto de partida. Aunque no tiene un método establecido y pueden cambiar los métodos, sí que hay unas recomendaciones. Y la recomendación básica es que hay que olvidarse de las lecciones magistrales”.

Los testimonios de los padres, madres y catequistas que ya se están formando inspiran y muestran que funciona bien este nuevo modelo de vivir la fe en familia.

MARÍA SANDOVAL

Catequista

“A mí me ha ayudado muchísimo. Me ha fortalecido mi vida cristiana, he podido conocer nuevas experiencias, ver que los padres tienen sufrimientos, cosas muy enraizadas que los llevan a una necesidad de Dios”.

Los contenidos de la web se basan en el Catecismo, la Biblia y el Youcat, explicándolos con lenguaje sencillo y divulgativo para que sea accesible para todos. Pues dicen que no se trata de un proyecto cerrado para unos pocos, sino de sumar al mundo católico.