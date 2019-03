App Familiaris permite a tu matrimonio crecer en virtudes y fortalecer su amor

(catholic-link.com).- Cuando un matrimonio crece en la fe es algo maravilloso, un tesoro grande. Creo que no hay nada tan bello como mirar juntos no solo el mismo horizonte sino dirigirse a él de la mano. Cuando hay tropiezos levantarse juntos y continuar. El camino del cristiano está marcado por la Cruz, y los que estamos casados sabemos que esa Cruz muchas veces tiene la cara de nuestras crisis matrimoniales. Cuán necesaria se hace la ayuda en estos momentos, no solo espiritual, sino a todo nivel.

Hace poco descubrí una iniciativa genial, una ayuda magnífica que un grupo de matrimonios del Movimiento de Vida Cristiana acaba de lanzar. «Familiaris» es el nombre de un proyecto que promueve la vivencia de las virtudes en el matrimonio y la vida familiar, para crecer en un amor que perdure. Y dentro de sus múltiples iniciativas acaban de lanzar una aplicación para móviles. Esta aplicación contiene herramientas para poder desarrollar las virtudes que te permitan como persona y como matrimonio, crecer en el amor y así contribuir a vivir un matrimonio cada vez más fuerte y feliz.

¿Qué te ofrece esta App?

Esta App ofrece la oportunidad de escoger una a una la virtud que necesites cultivar para crecer en el amor, en la vida matrimonial. A veces nos falta mayor humildad, otras fe, otras fidelidad, en fin. Te permite, como mencionamos, escoger la virtud y programar los días en que deseas ejercitarla. Además podrás ir evaluando personalmente el propio crecimiento.

El programa propone medios concretos que podrás escoger de acuerdo a la virtud que quieras fortalecer. Estos medios son: un «Criterio para iluminar el día», «Acciones concretas» para vivir ese día, oraciones, audios y videos para ayudar a interiorizar la virtud escogida.

¿Qué hace a esta App verdaderamente útil?

La he estado revisando y realmente es muy sencilla y fácil de poner en práctica. Contiene ejemplos concretos y testimonios de parejas que, así como nosotros, han pasado las experiencias y avatares del matrimonio y han sabido no solo salir airosos sino también fortalecidos.

La aplicación está disponible por el momento en Play Store, pero pronto también estará disponible para los dispositivos Apple. El momento es ideal, acabamos de empezar Cuaresma y creo que es algo que como matrimonio podemos proponernos hacer, crecer en el amor. Empecemos por una virtud y pongamos de nuestra parte estos días de riqueza espiritual para agrandar el corazón y así como matrimonio no solo acompañar a Jesús en su sacrificio de amor, sino también ser partícipes de él. Te dejo el link para que puedas descargarla ¡ya!

📲 Puedes descargar el App de Familiaris totalmente gratis en: Play Store: http://bit.ly/Familiaris-PlayStore

App Store: (próximamente)

¡Comparte esta gran iniciativa! Familiaris, mejores padres y esposos, matrimonios felices. 👫