Apps sobre los Reyes Magos

(androidayuda.com).- Queda muy poquito para que Sus Majestades de Oriente, los Reyes Magos, lleguen a los hogares de muchos niños para dejarles regalos y quizá algo de carbón para los más traviesos. Si quieres poner tu móvil Android a trabajar a la hora de echar una mano a los Reyes Magos para que los niños conserven intacta su ilusión en una de las noches más mágicas del año, hemos encontrado una serie de apps diseñadas expresamente por sus pajes que podrían serte de utilidad.

Carta a los Reyes Magos

Aunque seguro que a estas alturas muchos ya la tienen hecha, para los mas rezagados tienen esta app que los conecta directamente con los Magos de Oriente. Con un simpático cuestionario podemos decirle a sus majestades como nos hemos portado este año y los regalos que nos merecemos por haber sido tan buenos.

Reyes Magos TV – Habla con sus Majestades de Oriente

Esta es una app muy particular porque no se trata de llamadas simuladas. Es un servicio del 26 de diciembre al 5 de enero en el que, previa cita, los niños pueden hacer una videollamada real con los Reyes Magos. No es gratis, pero es por una buena causa ya que esta detrás la Asociación Cultural LP (ACLP), principal impulsor del proyecto junto con la StartUp tecnológica española Eternity (www.eternity.online) , y a la colaboración de diversas instituciones públicas, fundaciones y ONGs. La recaudacion se destina a que los niñ@s sin recursos puedan recibir un regalo y también se colabora con la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y su investigación del cáncer infantil.

La app para demostrar todo el año que hemos sido buenos

Una aplicación que permite ir demostrando durante todo el año que hemos sido buenos a los Reyes Magos. Cada mes se van apuntando todas las buenas acciones y los padres van enviando fotos y pruebas a los Magos de Oriente para que cuando llegue el día sepan que niños ha sido buenos iguales malos.

VideoLlamada Reyes Magos

Una entretenida app que dejará a los más pequeños boquiabiertos. Las mismas se realizan sobre el propio terminal. Así que prepara la app, deja que grabe al crío mientras este palidece en cuánto vea que sus interlocutores no son otros que los míticos Melchor, Gaspar y Baltasar, preguntándole si se ha portado bien y qué piden para la Noche de Reyes.

SantApp

No te dejes llevar por su nombre; aunque incluye a Papá Noel cuenta con una versión de Reyes Magos. Esta app resulta muy especial: cuando el crío en cuestión esté acostado este sábado en la Noche de Reyes, dile que se acerque a la puerta de la habitación de los regalos. Antes deja el teléfono sobre una mesa y con el flash apuntando hacia la puerta.

Cierra la puerta y dile al niño o niña que escuche a través de la misma. La app cargará una serie de ruidos y flashazos e iluminaciones con el objetivo de convencer hasta los más escépticos de que los tres Reyes Magos de Oriente están ahora mismo en el salón.

Claro, acostarse después de escuchar eso será un poquito más difícil, así que ármate de paciencia porque hasta tú tendrás ilusión al ver la cara que ponen los niños.

Tu Foto con los Reyes Magos

Sencilla y eficaz: sube una foto o impórtala desde la galería de tu móvil y añade a los Reyes en la misma con una serie de recortables precargados en la app. Hay para todo: camellos, los propios reyes en sí… Si le haces una foto al niño durmiendo y le pones a los Reyes en la imagen posiblemente le dejes atónico en la mañana de los regalos.

Reyes Magos Realidad Aumentada

Al igual que la anterior, es una buena opción para que los niños se vean fotografiados mientras duermen con los Reyes Magos. Esta, en cambio, ofrece más opciones; ya que se tratan de unos modelados en 3D de los Reyes Magos que se pueden ubicar teniendo en cuenta las dimensiones de la habitación e incluso la iluminación de la misma.

Imágenes de cabalgatas y Reyes Magos

Una colección de imágenes para enviar por WhatsApp con la temática de los Reyes Magos. Totalmente gratis podemos encontrar dibujos, caricaturas, fotos e imágenes de cabalgatas con Melchor Gaspar y Baltasar y sus camellos en diferentes situaciones, además de la posibilidad de elegir cualquiera para montar un puzzle.

Reyes Magos Sticker App para WhatsApp

Muy simple pero simpática. El propio autor reconoce que sus dibujos no son lo mejor pero cubre el hueco que había de sticker para WhatsApp con los Reyes Magos de protagonista. Aún así los dibujos son graciosos y nos permiten enviarlos estos días a nuestros amigos y familiares.

