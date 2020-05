Argentina: Papa Francisco se hace peregrino virtual y “viaja” a Luján

.

(Aleteia).- Se acerca la Festividad de Nuestra Señora de Luján y el Papa Francisco no quiere estar lejos de las celebraciones. En una carta de puño y letra enviada al Arzobispo de Mercedes Luján monseñor Jorge Sheinig el Papa Francisco anuncia que el viernes 8 de mayo se hará peregrino “virtual” y su corazón viajará al santuario mariano argentino.

“Se acerca el 8 de mayo…y mi corazón ‘viaja’ a Luján. Estaré espiritualmente junto a Ustedes, como peregrino espiritual y ‘virtual’. La miraré una vez más y, también una vez más, me dejaré mirar por Ella. Esa mirada de madre que te renueva, te cuida, te da fuerzas”, escribe el Papa.

Además, se hace uno con los otros peregrinos virtuales al santuario, que ya estos días participan de una novena preparatoria con mensajes de Obispos de todo el país y transmisiones de Misas desde la Basílica, ante la imposibilidad de concurrir al santuario de manera personal por la cuarentena:

“Y no estaré solo sino junto al santo pueblo fiel de Dios que la quiere tanto, pueblo fiel y pecador como yo. Le cambiaremos el manto todos juntos, le diremos nuestras preocupaciones y nuestras alegrías. Le pediré que nos cuide y -porque soy pecador- le pediré que nos dé la gracia de pedir siempre perdón, de no cansarnos de pedir perdón… porque sabemos que Su Hijo no se cansa de perdonar”.