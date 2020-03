Así es la app de la Red Mundial de Oración para rezar el rosario con el móvil

(romereports.com).-El Vaticano presentó un rosario digital para ayudar a rezar por la paz en el mundo. Se trata de un dispositivo que se activa haciendo la señal de la cruz, se puede conectar al celular a través de bluetooth y está ligado a una app.

FRÉDÉRIC FORNOS

Red Mundial de Oración del Papa

“Hay muchas modalidades (de rosario); esta es una entre otras, no es la única”. “Pero esto es más bien para los jóvenes que quieren aprender a rezar y que no saben mucho cómo, y es una manera de recordarte porque te recuerda tres veces al día; además al interior hay todas las oraciones de Click to pray, y tres veces al día…”



JUAN DELLA TORRE

CEO y Fundador de La Machi Comunicación

“Jamás habría imaginado que habríamos innovado también con esta oración tan antigua y amada de la Iglesia. Y lo hemos hecho sin que pierda ni su riqueza ni su tradición”.

La aplicación se llama “Click To Pray eRosary”, y lo que mucha gente no sabe es que puede ser muy útil aunque no se disponga del famoso rosario digital.

La app ofrece tres modalidades de rosario: estándar, contemplativo y temático. Permite llevar la cuenta del rosario a través de un recorrido con música y reflexiones.

La aplicación también lleva la cuenta del número de rosarios rezados, y la cantidad de tiempo dedicado a la oración.

Otra cosa interesante que ofrece la app son tres textos diarios para la oración personal: uno para la mañana, otro para la tarde y otro para la noche. Además, se puede acceder a los textos publicados en días anteriores.

“Click To Pray eRosary” se puede descargar en App Store y Play Store de manera gratuita, su gran objetivo es acercar a los jóvenes el rezo de tan antigua y útil tradición mariana.