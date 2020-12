Calendario de Adviento “con Acción”: 27 retos para cada día hasta Navidad

(aciprensa.com).-La plataforma de evangelización Católicos con Acción lanzó por séptimo año consecutivo su Calendario de “Adviento con Acción”, que propone 27 retos diarios que podemos vivir desde el 29 de noviembre como preparación hacia la Navidad.

Al presentar su calendario de 2020, Católicos con Acción destacó que este desafío “quiere conectar nuestra vida con la Iglesia y el Evangelio, en comunión de fe, esperanza y caridad con nuestras familias, vecinos, amigos… en fin, con nuestros hermanos, con nuestro prójimo”.

“Este ha sido un año muy particular, la pandemia por el Covid-19 ha puesto a prueba nuestra fe al alejarnos de los templos, de la vivencia sacramental y de la práctica tradicional católica”, señaló la plataforma evangelizadora.

“La mayoría de nuestros católicos con acción debieron cerrar puertas y ‘quedarse en casa’ en plena Cuaresma y vivir una Pascua totalmente diferente, desde sus familias, verdaderas iglesias domésticas vivas y activas en el tiempo que vivimos, con distancia social sí, pero no espiritual, pues la comunión de los santos ha estado más latente que nunca”, añadió.

Frente a esto, destacó, “el Adviento con Acción se convierte en una ‘comunión digital’”.

“Muchos hemos sido testigos digitales o vivenciales de una latente desesperanza en nuestros países y regiones, tan llenos de necesidades materiales y espirituales. Es esa realidad la que queremos iluminar en este tiempo de Adviento, como preparación a la celebración de la Navidad, porque como cristianos somos sal de la tierra y luz del mundo y una luz no se enciende para ocultarla, sino para brillar desde lo alto”, indicó.

“Dependiendo del país o región en que te encuentres es muy probable que este año no puedas salir de casa y encontrarte presencialmente con tus hermanos, pero eso no quiere decir que no puedas ser un cristiano con coraje y dispuesto a entregar su nada al Dios que lo es todo… un católico con acción que se pone en marcha espiritual (y digital) hacia Belén, donde nos espera Jesús Niño”.

El calendario de este año, marcado por actividades virtuales para mantener la distancia social y prevenir el contagio de COVID-19, incluye retos como crear “un grupo de WhatsApp e invita con alegría a tus amigos a sumarse al Calendario de Adviento con Acción» y participar “en misa (presencial o virtual) de manera plena».

Además, se presenta como un desafío en un día especial el ofrecer “tu oración por las personas contagiadas de COVID-19″.

Para descargar el Calendario de Adviento con Acción, puede ingresar AQUÍ.