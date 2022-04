Practiques o no la religión católica, es importante que los niños sepan por qué se van de vacaciones, estos son canales de Youtube para que los niños aprendan qué es la Semana Santa.

En bbmundo respetamos ampliamente las creencias religiosas de cada uno; sin embargo, nos parece importante que los niños sepan de dónde viene esta tradición que año con año les permite tomar vacaciones durante dos semanas. Para ayudarte a explicarles de dónde surge esta conmemoración, te armamos una lista de canales de Youtube para que los niños aprendan qué es la Semana Santa.

5 Canales de Youtube para que los niños aprendan qué es la Semana Santa

La Semana Santa o Semana Mayor es una de las celebraciones anuales populares más importantes de la cultura cristiana donde se conmemora las distintas etapas de la Pasión de Jesucristo: desde su entrada a Jerusalén, hasta su viacrucis, muerte y resurrección.

Pero ¿por qué las personas que no son creyentes, disfrutan de este periodo vacacional? Por ley no están marcados como días feriados y en el ámbito laboral dependerá del criterio de cada empresa, si los otorga o no ya que no es obligatorio. Pero en el caso de México es por uso y costumbre y considerando que, según el panorama de religiones en México publicado por el INEGI en 2010, cerca de 85% de la población mexicana profesa la religión católica que dichas fechas, consideradas para los creyentes como “días de guardar”, se marcan en el calendario como días de asueto de un «carácter público».

En el caso de los niños, en México, la SEP anunció que las vacaciones serán del lunes 11 de abril y al domingo 22 del mismo mes. Para entender más sobre esta tradición, revisen estos canales de Youtube para que los niños aprendan qué es la Semana Santa.

El Show del Castillo Mágico

Este canal que a través de dibujos animados explica diferentes días feriados, ha preparado un video dinámico y claro para explicar a los niños qué fue lo que sucedió cada día de la Semana Santa, en la historia bíblica.

Clases Particulares en Ávila

Miguel Fernández Collado, le explica a los niños por qué no hay clases durante este periodo y por qué, por simple cultura, deben saber todo sobre la historia que hay detrás…

Mi Pequeña Biblia – Historias Bíblicas para Niños

Este canal busca adaptarse lo más posible a las narraciones que se encuentran en la Biblia. Si ustedes practican la religión católica, seguro este es uno de los canales de Youtube para que los niños aprendan qué es la Semana Santa que te gustará para tus críos.

El profe Bati

A través de unos personajes muy divertidos, en este canal el profe Bati y su amiga Tere, le explican a los niños, todo sobre la Semana Santa de una manera muy divertida.

Más Impulso

A través de un juego interactivo, los niños reforzarán o aprenderán todo lo que saben sobre la Semana Santa. Ya sea que eres o no católico, es una gran manera de entretener a los críos.