Cáritas lanza web para ayudar a refugiados venezolanos a integrarse en Ecuador y Brasil

(romereports.com).-Más de 5 millones de venezolanos se han visto obligados a huir de sus hogares debido a la crisis económica y política del país.

Se han convertido en refugiados. Para ayudarlos, las Cáritas de Ecuador y Brasil han lanzado la plataforma online MigraSegura. Esta web explica cómo entrar legalmente en otros países y los requisitos para solicitar asilo.

KARINA VILLACÍS

Cáritas Ecuador

«El 44% de las familias que entrevistamos dijeron que no tienen acceso a información y que no sabían dónde encontrar servicios humanitarios o atención psicosocial. Sabemos que esto les pone en una situación más vulnerable. El no contar con la información facilita engaños. Hay personas que se pueden aprovechar de ellos porque están en una situación de vulnerabilidad muy amplia».

Los inmigrantes, a menudo, son blanco de estafas por su incierta situación legal. Por eso Cáritas les ofrece asesoramiento legal y consejos para permanecer a salvo cuando lleguen a Brasil y Ecuador y deban poner en marcha el proceso burocrático de asilo.

CRISTINA DOS ANJOS

Cáritas Brasil

«Para las personas es muy traumático emigrar a otro país. La plataforma MigraSegura pretende ser una herramienta que apoye y, en cierto modo, contribuya a una forma segura de migrar para estas familias».

Antes de llegar al país de acogida, los migrantes pueden encontrar en MigraSegura información práctica sobre cómo organizar el viaje.

KARINA VILLACÍS

Cáritas Ecuador

«Hay información disponible sobre el transporte, las diferentes rutas y lo que cuesta, para que no se aprovechen cuando cojan un taxi o un autobús. También sobre la moneda o las condiciones climáticas, que también son muy importantes. Estos pequeños consejos e información importante sobre el viaje no siempre son fáciles de encontrar en otros lugares de Internet».

MigraSegura pone a disposición de los venezolanos que emigran toda la información práctica necesaria para que viajen a Ecuador y Brasil de forma segura y puedan dar allí sus primeros pasos sin desagradables sorpresas.