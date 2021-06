Entrevista a Borja e Inés Zavala, productores de ‘El Cielo no puede esperar. Carlo Acutis, el ciberapóstol

(es.aleteia.org).-Se trata del primer proyecto de Custodian Movies, la productora que han fundado estos jóvenes. A pesar de su temprana edad (Borja 20, Inés, 19), tienen claro que el cine necesita proyección y difusión desde lo más profundo del ser humano. Por su parte, el filme llegará a las salas el año que viene, a las órdenes del reconocido escritor y cineasta José María Zavala, autor de las lúcidas Renacidos, Wojtyla. La investigación o Amanece en Calcuta. European Dreams Factory distribuirá la película.

Si El Cielo no puede esperar, ¿por qué esta película sobre el beato Carlo Acutis? ¿Qué tiene él que no tengan otras personalidades?

Borja Zavala: Es sin duda una figura muy atractiva, en especial para los jóvenes. La vida de Carlo Acutis nos muestra un camino diferente al de esta sociedad. Nos enseña, a través de su ejemplo constante de vida, aspectos decisivos para experimentar el Cielo en la tierra, para hacer felices a los demás siendo feliz uno mismo. Hoy, más que nunca, es necesario transmitir su espiritualidad a los jóvenes y no tan jóvenes. Carlo tiene mucho que enseñar a una juventud descarriada que vaga en busca de nada. Por eso creo que es muy importante propalar su legado a través de la película El Cielo no puede esperar. Carlo Acutis, el ciberapóstol.

A menudo se dice que en los tiempos de crisis se generan las ideas más lúcidas. ¿Su productora, Custodian Movies, nace a raíz de esta reflexión?

Inés Zavala: Así es, en medio de una grave crisis social, económica y política, Custodian Movies nace como un remedio eficaz para contagiar esperanza a una sociedad desesperanzada y que ayude a que las buenas películas sirvan para que los demás sean mejores personas.

¿Y por qué este nombre para su productora?

Borja Zavala: Nuestra prioridad es custodiar a las almas a través de películas que ofrezcan una visión gratificante y esperanzadora. Pensamos sobre todo en almas y no tanto en espectadores. ¡Y qué mejor nombre que Custodian para reflejarlo así desde el primer momento!

También llama la atención que se conviertan en empresarios a muy temprana edad… ¿Hace falta iniciativa para sacar adelante proyectos?

Inés Zavala: Puede parecer una locura que dos jóvenes de 20 y 19 años, como nosotros, se metan en un lío semejante. Y en cierto modo lo es, pero constituye un reto muy bonito que exige una gran responsabilidad y dedicación. ¡Por supuesto que es necesaria la iniciativa para crecer como productora y en concreto para llevar a cabo nuestra primera película El Cielo no puede esperar!

¿El Cielo no puede esperar tendrá formato de documental o incluirá también una trama de ficción?

Borja Zavala: El filme contará con cuatro testimonios de enorme impacto, como el de un joven que salió del abismo de las drogas y el sexo por intercesión de Carlo Acutis. Vamos a incorporar también una parte importante de ficción para reflejar los hitos más decisivos de la vida de Carlo mediante recreaciones realizadas por uno de los mejores equipos profesionales del cine español. En el casting hemos seleccionado ya a un actor de 15 años, la misma edad a la que murió Carlo, para interpretarle. Y por supuesto, contaremos con una BSO extraordinaria de Ray Pherz, que ya compuso la de Amanece en Calcuta.

¿Cuáles son sus referentes fílmicos?

Inés Zavala: El cine es una de mis grandes pasiones desde que tenía seis años. He visto prácticamente todas las grandes películas americanas de los años dorados de Hollywood, de las décadas de los años 40, 50, 60 y 70, sobre todo. Algunas de ellas varias veces. Me encantan las comedias de Frank Capra, en especial Vive como quieras, y las películas de acción y de suspense. Disfruto con el buen cine. En lo que respecta al cine con valores o religioso, destacaría dos películas: La Pasión y La Misión. Creo que este tipo de producciones no deben ser “beatas” sino dirigirse a todos los públicos, en especial a quienes están alejados de Dios.

¿Cómo creen que influirá en los YouTubers una aventura como ésta?

Borja Zavala: Hay YouTubers con millones de seguidores que son devotos de Carlo Acutis y que intervendrán en la película. Si la beatificación incendió las redes sociales en octubre del año pasado, la película va a provocar otro gran incendio…

¿En qué momento se encuentra el proceso de guión?

Inés Zavala: Por lo que yo sé, José María Zavala está dando ya los últimos retoques con el propósito de iniciar el rodaje de la película después del verano.

¿Cómo está resultando el proceso de documentación?

Borja Zavala: Es arduo y difícil, pero José María Zavala está ya muy acostumbrado a profundizar en las vidas de muchos personajes de carne y hueso para ofrecer luego un original e impactante retrato en sus libros y películas. Personalmente, a mí me está sirviendo para descubrir aspectos de la vida de Carlo que desconocía. La película va a sorprender mucho, pues hay sucesos de la vida de Carlo que no se han publicado todavía y aparecerán recreados en la gran pantalla.

¿Cuáles son los mecanismos de financiación del filme?

Inés Zavala: Hemos puesto en marcha una campaña de crowfunding para cubrir una parte del presupuesto total de la película, cercano al millón de euros. También estamos constituyendo una AIE (Asociación de Interés Económico) para los inversores que deseen obtener un beneficio económico o fiscal a cambio de participar en la financiación del proyecto. El enlace del crowfunding donde pueden efectuarse donaciones a este proyecto tan necesario hoy días es: https://gofund.me/b9d5b301

¿Difundirán El Cielo no puede esperar a través de otros formatos o plataformas?

Borja Zavala: Esa es nuestra intención, pero después del estreno en cines en más de veinte países. La película se podrá ver también en plataformas digitales y televisiones, además del DVD y Blu-Ray.

¿Es cierto que las nuevas plataformas digitales roban espectadores de los cines?

Inés Zavala: Así es, sobre todo a raíz de la pandemia. Creo que el futuro está en las plataformas, pero aun así confiamos en que Carlo Acutis llenará los cines, como ha sucedido con la Madre Teresa de Calcuta. Además, Carlo es un chico que llama mucho la atención de los jóvenes y no tan jóvenes, y creo que eso es una gran ventaja para su estreno en cines.

¿Cómo creen que reaccionará el público joven?

Borja Zavala: Con entusiasmo. Carlo Acutis es un chico muy actual, de “andar por casa”, que estaba sumergido en las redes y en el mundo tecnológico donde nos movemos los jóvenes hoy día. He recibido ya muchos mensajes y oraciones de Carlo en los grupos de WhatsApp, por ejemplo, constituidos por jóvenes. Hay muchas personas que anhelan saber más cosas de Carlo y que no se perderán su película.

¿Qué diferencias existen entre los quinceañeros como Acutis y los de hoy día?

Inés Zavala: Basta sólo con detenerse en la devoción que tenía Carlo a Jesús Eucaristía. Creo que la diferencia reside precisamente en esto: en poner a Dios en el centro de tu vida. Los quinceañeros de hoy se preocupan de cosas mundanas, cuando deberían anteponer a Dios, como hizo Carlo. Sé que esto es complicado. Todos hemos tenido quince años y es muy fácil dejar que el mundo te atrape, pero Carlo se dejó atrapar por Dios aun estando inmerso en el mundo y en las redes. Esto es lo que deberían hacer los quinceañeros de hoy, lo que de verdad marca la diferencia.

¿Por qué hay que ir a ver su película?

Borja Zavala: No es tanto el “por qué”, sino el “para qué”. La película de Carlo Acutis servirá para que los jóvenes reparen en cuál es su misión fundamental en este mundo. Ya lo decía Juan Pablo II: “Los jóvenes son la esperanza del mundo y de la Iglesia”. Y Carlo Acutis se tomó al pie de la letra estas palabras. Tenemos el deber de dar a conocer a Dios y de transmitir esperanza a quienes no la tienen. Jesús nos da la oportunidad a todos de hacer el bien y de ganarnos el Cielo, como a Carlo Acutis. La película no terminará en realidad con los títulos de crédito, sino que empezará justo después, a la hora de replantearse para qué estamos en este mundo.