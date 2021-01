Catequese on line na Diocese de Thiès, no Senegal

A iniciativa é de D. André Gueye que, de 15 em 15 dias, propõe um tema diferente relacionado com a fé. Começou na véspera do Natal e as catequeses são difundidas via Face Book e You Tube…

(vaticannews.va/pt).-“Achamos que, neste período difícil devido à pandemia de Covid-19, é importante que o Bispo, o pastor diocesano, manifeste ulteriormente a sua proximidade aos fiéis e aos homens de boa vontade, através de ensinamentos que façam parte da sua missão primária de santificar, ensinar e governar”: é este – explica o Padre Armand Ngambi Ndiaye, Director do Serviço Diocesano de Comunicação (SEDICOM) da Diocese de Thiès, no Senegal – o objectivo que se pretende atingir com a catequese on line de D. André Gueye, Bispo da Diocese, sobre temas da fé.

A iniciativa, lançada no dia 24 de Dezembro, nas redes sociais, na página Face Book da Diocese e no canal You Tube de SEDICOM Thiès, propõe um apontamento de 15 em 15 dias aos fiéis, um pouco à semelhança da catequese semanal do Papa todas as quartas-feiras.

Na sua catequese, D. André Gueye, terá presente algumas notícias diocesanas, nacionais e internacionais. São diversos os fiéis que já exprimiram apreço por este novo serviço. Muitos o definiram “uma óptima iniciativa para a formação permanente” dos fiéis; outros manifestaram entusiasmo, pois que – afirmam – há necessidade de aprender.