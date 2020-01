Catholic Link lanza curso virtual “Bendita nutrición”

(aciprensa.com).-El portal Catholic Link lanzó el curso virtual “Bendita nutrición”, en el que recuerda que el cuerpo humano es creación de Dios y por tanto, además de el espíritu, es fundamental saber nutrir el cuerpo.



El curso es dirigido por Victoria Ocampo Grajales, de Colombia, quien es coach en nutrición y vida saludable con más de 10 años de experiencia ayudando a personas con problemas de salud y alimentaciónn. Además, se encuentra en proceso de certificación ISSA (International Sports Sciences Association).



Catholic Link indicó que a través de cuatro sesiones, los participantes “tendrán la oportunidad de descubrir por qué es tan importante alimentar nuestro cuerpo de forma correcta”.



“Se profundizará en el propósito de haber sido creados y además se hablará de la comida y su influencia sobre el ser humano integral. Estas son las cuatro sesiones: el cuerpo humano creación de Dios, la ciencia de la nutrición, hábitos cotidianos y el cuidado nutricional y la industria alimenticia versus un plan nutricional personalizado”, señaló.



Catholic Link indicó que al ser un curso virtual, “los inscritos pueden acceder a él en el horario que más les convenga y desde el país en que se encuentren. Además de videos con los contenidos, los participantes recibirán material de profundización en los temas y podrán realizar diversos cuestionarios en los que pondrán a prueba los conocimientos adquiridos”.



El curso “Bendita nutrición” ofrece a los participantes la posibilidad de recibir un certificado de participación expedido por la Universidad Juan Pablo II de Costa Rica.



Para tomar el curso se debe realizar un pago voluntario. Los responsables sugieren pagar el valor de 25 dólares, “pero si sinceramente no cuentas con los medios económicos puedes pagar el monto que desees mientras no sea menor al mínimo que permite el sistema”. “Si pagas más de 25 dólares estarás ayudando a quienes no pueden costear el valor integral del curso”, señalan.



Los interesados en el curso pueden inscribirse en: http://bit.ly/2T575m3