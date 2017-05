La experiencia de Catholic Voices en República Dominicana

Entrevista a Austen Ivereigh, Coordinador del movimiento Catholic Voices de Inglaterra, fue entrevistado en Repúbica Dominicana por la revista ION. En la entrevisa habla sobre la preparación de un grupo de Catholic Voices en República Dominicana.

(ION, Santo Domingo).- Austen Ivereigh, Coordinador del movimiento Catholic Voices de Inglaterra. Escritor del libro El Gran Reformador: Francisco, Retrato de un Papa Radical y Cómo Defender La Fe Sin Levantar La Voz. Este experto de la comunicación visitó la República Dominicana para formar al primer equipo dominicano de Catholic Voices, para responder a la necesidad de los medios no católicos, de voces católicas formadas para hablar de los temas que están en la palestra pública.

Nuestra experiencia es que existe una fascinación por las posturas de la Iglesia cuando escandalizan

1. ¿Por qué se crea Catholic Voices?

Para tener una presencia de católicos fieles pero no portavoces oficiales, y de personas «normales» pero capacitados, en los medios no católicos.

Cuando lo creamos en 2010 en Inglaterra fue con una finalidad específica: responder a los críticos de la visita papal de Benedicto XVI en la radio y de la TV. Pero creció, y nos dimos cuenta de que necesitamos desarrollar respuestas también a todos los temas «neurálgicos» donde la sociedad muchas veces no entiende las posturas de la Iglesia.

2. ¿Cuál es la importancia de que hablemos ante los medios?

Porque son la plaza pública amplificada, que llegan a millones. Porque donde está la gente y sus preguntas, debe estar la Iglesia.

3. En tu experiencia ¿la gente en verdad quiere escuchar la versión del católico en los temas?

Nuestra experiencia es que existe una fascinación por las posturas de la Iglesia cuando escandalizan.

4. ¿Austen, Crees que los católicos en general, no están bien informados de las cosas de su propia iglesia?

Creo que todos podemos estar mejor informados.

5. ¿Podrías decir que una gran barrera que tenemos para comunicar, es el lenguaje eclesial o «de iglesia» al que estamos acostumbrados? ¿por qué?

Puede ser una barrera, si. El público no digiere cuando utilizamos un lenguaje piadoso o técnico en los medios de comunicación masivos.

El comunicador necesita utilizar un lenguaje sencillo, humano, directo. En Catholic Voices por ejemplo, no decimos «el santo padre» sino «el Papa». Y nunca utilizamos un término como «sínodo», «Eucaristía», «anulación», sin explicar qué es.

6. ¿Y tú, Austen? Escribiste este libro autorizado sobre el Papa Francisco. ¿Qué tal con eso?

El Gran Reformador: Francisco, Retrato de un Papa Radical (en castellano, publicado por Ediciones B) no es una biografía oficial ni autorizada, pero en inglés se lo describe como «authoritative» porque está basada en fuentes muy sólidas y cercanas al papa. Está ahora en 8 idiomas. Se nutre mucho de mi tesis doctoral de hace muchos años sobre la Iglesia en la Argentina, la que me permitió entrar en todos esos grandes temas y controversias del pasado del Papa y del contexto argentino.

7. Tú que conoces a Francisco en persona ¿Qué es lo que más te llama la atención de él?

Es una mezcla de gran líder y santo de desierto. Se nota su autoridad, su tranquilidad, su solidez. Al mismo tiempo es alegre, sencillo, cálido. En su presencia te hace sentir que tu, no él, es la persona importante. Su cortesía y bondad son extraordinarias. Es un gran líder, pero sin ninguna prepotencia.

8. ¿Qué podemos aprender del papa Francisco como comunicador?

Lo llamo, cambiando un poco el titulo de mi biografía, El Gran Reformulador. El ha captado como nadie la razón por la brecha entre la sociedad contemporánea y la Iglesia, es decir, a los católicos la cultura nos enmarca como fariseos, como si la ley y la institución son más importantes que las personas. Casi todo lo que dice y hace el Papa — sus gestos tanto como sus palabras — nos hablan de lo contrario.

Por eso la misericordia es tan esencial al mensaje de este pontificado. Dios es misericorde: no se queda afuera de nosotros, condenando, sino que busca salvarnos entrando en nuestra realidad. Y la Iglesia está llamada a ser el instrumento de esta misericordia, un hospital de campo de batalla en la metáfora famosa del Papa. O sea que es un gran comunicador porque entiende que el mensaje ha sido distorsionado, y sabe cómo recuperarlo en su integridad.

9. También supe de este otro libro muy interesante «Cómo Defender La Fe Sin Levantar La Voz». Háblanos de este libro. ¿Para qué me es útil y qué propones en él?

How to Defend the Faith Without Raising Your Voice (Our Sunday Visitor, 2015) es el fruto de nuestro trabajo en Catholic Voices buscando comunicar la postura de la Iglesia sobre cuestiones polémicas. Ahi explicamos nuestro método de reformulación, y tratamos nueve temas, junto con mensajes clave. Es un manual para el católico que quiere saber cómo responder a las críticas de la Iglesia en el bar, en el trabajo, donde sea. La edición en castellano sale probablemente en agosto 2016.

10. ¿Qué le puedes decir al que está leyendo esta revista, que sea útil para cuando en su entorno le toca defender su fe?

No busques defenderla. Trata de buscar un encuentro, un diálogo, que te permite explicar las posturas de la Iglesia sin ver al otro como la persona que ataca.

Busca qué es lo que valora, y trata de identificar con ese valor, si es bueno. Sobre todo, es importante que te importe esa otra persona.



