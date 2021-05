CEDAL, revista Interacción en su edición No. 63

Saludos, les presentamos la revista Interacción del CEDAL, en su edición 63,, hace un llamado a que seamos esperanza en medio de la incertidumbre. Disponible ya en línea:

Esperanza en la incertidumbre

Tema de la Edición: Esperanza en la incertidumbre

En tiempos de situaciones límite, cuando la vida de toda la especie humana se pone a prueba y la fragilidad es la bandera de todos los planes, la desesperanza parece ser la primera respuesta que mecánicamente se instaura. Esta pandemia nos ha enseñado que podemos perderlo todo en un instante, pero con firmeza también hemos aprendido que lo más valioso está muy próximo y es una oportunidad el tiempo de resguardo para valorar lo esencial.

Si bien hemos sido formados para la certeza de una vida con casi todas las leyes hechas, en términos generales la especie humana tenía reglada toda actividad, de modo que eran fácilmente predecibles los efectos de casi todo lo que sucedía en el mundo, también es cierto que aún estamos lejos de comprender la complejidad de la condición humana, sus formas racionales (e irracionales) de relacionamiento con la identidad terrenal, la incoherencia de palabras y acciones ante el desajuste de ética y, sobre todo, asumir que estamos aún al debe en la formación para la incertidumbre.

Hoy bien sabemos que no solo por las modificaciones climáticas, sino también por las alteraciones de varios sistemas vitales, la humanidad tiene que afrontar el tiempo incierto del provenir pospandémico. Ya lo había previsto Edgar Morin cuando le propuso a la Unesco, hacia el final de los años 90, que era indispensable enseñar a pensar en la incertidumbre, para que se pudiera aprender más allá de los conocimientos de la realidad dada por sentada. Esta nueva era no será igual, no puede ser igual, aprendimos de los errores, reconocimos las falsas ilusiones y de estos aprendizajes nos queda aferrarnos a la esperanza como mástil fuerte en el mar de la incertidumbre.

Esta edición de la revista Interacción recoge distintas miradas ante el panorama que empezamos a divisar en el horizonte, distintas variables pueden comprenderse en esta nueva ruta de navegación, la primera es que todo es posible, la segunda, que la esperanza es la mejor brújula. La certeza del camino andado se ha diluido, estamos ahora a la deriva en este inmenso mar, por ello debemos escoger los instrumentos más pertinentes para navegar en este territorio desconocido, nuestra cofundadora nos propone que para entender los atavismos que pesan sobre nosotros en las tradiciones históricas, debemos “Empezar por ese profundo grado de reconocimiento del valor del otro”, una invitación a soltar las amarras.

Del mismo modo, leeremos una perspectiva comunicacional de la encíclica del papa Francisco, Frateli Tutti, donde dice que existe “una constatación de las ciencias de la complejidad, las cuales insisten en un tejido en conjunto, interdependiente, interactivo, de unión entre la unidad y la multiplicidad, de las partes en el todo y el todo en las partes. Es innegable que ese “nosotros” es un tejido comunicativo, de interacciones permanentes entre los individuos de cualquier raza, nación, condición social, etc.”, como una invitación a reconocer que no navegamos solos.

En este sentido de unidad, la verdad juega un papel primordial por lo cual el periodismo se cuestiona si “ha estado a la altura de los nuevos y grandes retos que demandan las audiencias y las comunidades participantes, más aún en tiempos de pandemia”. Estas preguntas que llaman a la construcción conjunta de comunidades atiende también a la urgente necesidad del rescate de la esperanza, de fe en la humanidad.

Por lo cual el artículo de Luisa Fernanda Vallejo, nos adentra en “La articulación de la comunidad como acción central para el fortalecimiento de una propuesta de educación popular en pro de la construcción de la agroecología, la soberanía alimentaria, la búsqueda del enfoque de género y el respaldo de los Acuerdos de Paz”.

Por su parte con una mirada crítica se nos invita a que este viaje nos lleve al interior del ser, navegando también por cuestionamientos agudos pensando cómo “Hemos pasado al mundo de la virtualidad no para ser virtuosos, sino un poco más ignorantes y menos atrevidos. Menos suspicaces. Menos curiosos. Menos realistas”, en palabras de Luis Fernando García Núñez.

Las miradas diversas confluyen, pues, en las diversas posibilidades que el horizonte plantea, por lo cual es indispensable que tengamos más conocimiento compartido y menos sectarismo, pues como lo plantea Francisco Bernette “Muchos confían en el conocimiento científico, pero otros muchos presumen de desconfiar de todo lo que provenga de cualquier institución”. Y como lo postula Joaquín Montes, la consideración de que la vacuna va a acabar la pandemia es “Una primicia para la humanidad y algo que deberíamos aquilatar debidamente”.

Deseamos que estos pretextos para la reflexión y el diálogo nos permitan pensarnos un poco más en la condición de humanidad que ha sufrido pérdidas y que probablemente vivirá con la secuela de este tiempo en diversas condiciones físicas y mentales, confiamos en que la solidaridad nos hermane en situaciones de crisis para que juntos podamos divisar nuevos y más esperanzadores horizontes.

https://www.cedal.org.co/es/revista-interaccion

EDITORIAL

COMUNICACIÓN Y CULTURA

Por:Gladys Daza Hernández (*)

cedal@colnodo.apc.org

Por:Amanda Betancourt Arango (*)

ambeta04@gmail.comCOMUNICACIÓN Y MOVIMIENTOS SOCIALES

Por:Luisa Fernanda Vallejo Cruz(*)

luisafernandavallejocruz@gmail.com

Por: Víctor Negrete Barrera (*)

cedal@colnodo.apc.org

Por:Juan Carlos Pérez Bernal (*)

Jotacarlos5@yahoo.comECONOMÍA Y POLÍTICA

Por: Joaquín Montes Rodríguez(*)

joaquinmontes@yahoo.esTECNOLOGÍA Y ORGANIZACIÓN SOCIAL

Por: Luis Herrero Corona (*)

luis.herreroco@anahuac.mxCOMUNICACIÓN Y SOCIEDAD

Por: Francisco Bernete (*)

fbernete@gmail.com

Por: Luis Fernando García Núñez (*)

lfgn@hotmail.com

Por:Juan Carlos Pérez Bernal y Fredy Pinilla Escobar

jotacarlos5@yahoo.com; fredypinilla@hotmail.comCOMUNICACIÓN Y POLÍTICA

Por: Fernando Gutiérrez (**)

fernandog18@hotmail.comLENGUAJE Y SOCIEDAD

Por:Antonio González Vergara(*)

antoniogonzalezvergara@hotmail.comINFORMACIONES

Por: CEDAL

cedal@colnodo.apc.orgINTERVISIONES

Por:Miguel Fajardo (*)

cedal@colnodo.apc.org