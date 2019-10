Colegios católicos y autoridades públicas abordaron el “ciber acoso”

Con el compromiso de prevenir y denunciar, los colegios de la Iglesia de Concepción y las autoridades del sector público culminaron un grato encuentro que abordó el latente tema del “ciberacoso”.

(iglesia.cl).-La jornada se desarrolló durante un desayuno compartido organizado por el Instituto de Humanidades Alfredo Silva Santiago de Concepción, a través del Departamento de Orientación, en alianza con la Vicaría Episcopal para la Educación y el Instituto Nacional de la Juventud, y está enmarcado en el desarrollo del área de participación ciudadana referida en el currículum de orientación.

con participación de los Institutos de Humanidades de Lota, Chiguayante y Concepción; Colegio San Ignacio, Liceo La Asunción, Colegio Instituto San José de Cañete, CEIAMASS, Colegio Santísima Trinidad, Colegio Inmaculada de Concepción de Concepción y María Inmaculada, Salesiano y Colegio Del Sagrado Corazón. Por parte del sector público estuvieron autoridades como el seremi de deportes, Juan Pablo Spöerer; el director provincial de Educación Mario Signorelli y el director del INJUV Gustavo Apablaza.

En esta oportunidad, en representación de la Iglesia de Concepción asistieron el vicario general, sacerdote Pedro Gómez; las delegadas episcopales de Educación, Adriana Fernández y de Pastoral Social, Gabriela Gutiérrez; el coordinador de pastoral de la Vicaría de Educación, Ariel Retamal, y la representante de la Pastoral Familia y Vida, Patricia Barrera.

El objetivo del encuentro fue que los estudiantes tuvieran un acercamiento con autoridades de gobierno y eclesiales, desarrollando ideas para mejorar algún nudo crítico de la sociedad, en este caso cómo mejorar la convivencia escolar, específicamente la prevención del bullying y cyberbullying, sexting y grooming.

La delegada episcopal para la educación, Adriana Fernández Álvarez, dijo que “para nosotros como Vicaría de Educación es muy importante este espacio de escucha y, con ello, hacernos parte del llamado del Papa en su exhortación apostólica Cristo Vive, considerando a los jóvenes en este tema tan sensible como lo es el ciber acoso”.

Catalina Rocío Ariz Ariz, del Instituto de Humanidades de Concepción, expresó “me parece una actividad bastante enriquecedora porque son temas que últimamente se han normalizado en la juventud, entonces es interesante compartir con las autoridades y plantear nuestras inquietudes, que la mayoría de las veces nos guardamos”.

Por su parte Keyla Fierro Vidal, del Instituto de Humanidades de Lota, señaló que “encuentro que es una gran iniciativa, porque así pueden conocer la perspectiva de cada uno de nosotros y también la de nuestros compañeros, que es lo más importante. Muchas veces son casos cerrados, y estas instancias son buenas para darlos a conocer y lograr que se tomen acciones”.

Javier Paredes Paz, del Instituto de Humanidades de Concepción, manifestó que “es súper importante el tema, algo en lo cual no se da mucho el diálogo entre compañeros. Es un tema que cada vez se va normalizando más y no es bueno, porque daña a las personas y no hacemos algo para cambiarlo”.