Communio et progressio del pasado al futuro de la comunicación en el signo de la verdad

50 años después de la publicación de la Instrucción pastoral «Communio et progressio», el Dicasterio de la Comunicación organizó un webinar para recordar la relevancia del documento, retomar los conceptos que aún hoy son válidos y proféticos en una sociedad «líquida» y en un mundo globalizado. Ruffini: «La buena comunicación es el don de uno mismo al otro, compartir, intercambiar y dialogar»

Benedetta Capelli – Ciudad del Vaticano

(comunicazione.va).- Los «dones de Dios» son las herramientas que la Iglesia, en 1971, reconoció al pensar en la prensa, el cine, la radio y la televisión. En la instrucción pastoral de la Pontificia Comisión para las Comunicaciones Sociales sobre los instrumentos de comunicación social, titulada «Communio et progressio «, fruto del Concilio Ecuménico Vaticano II, todavía hoy se encuentran «raíces fuertes y palabras proféticas» después de 50 años. Así lo subrayó el prefecto del Dicasterio para la Comunicación, Paolo Ruffini , en el webinar vía zoom titulado «La comunicación de la fe en el mundo digital» (Comunicar la fe en un mundo digital) y moderado por Nataša Govekar , directora de la Dirección Teológico-Pastoral del Dicasterio.

Ruffini: la comunicación es comunión

“Los aniversarios hay que mirar hacia el futuro”, subraya Ruffini que invita a leer la noticia de “Communio et progressio” para una comunicación que no sea “reticente” sino abierta y precisa en el ofrecimiento de la verdad. El prefecto advierte del peligro de la falta de claridad que conduce a «voces dañinas», mientras que es fundamental reiterar que la comunicación «tiene sus raíces en la relación profunda». La invitación es potenciar el don de la tecnología para hacer un buen uso de sus talentos, pero «necesitamos una visión ética». “La buena comunicación – reitera Ruffini – no es una cuestión técnica u organizativa sino que concierne a la comunión entre las personas, en un sentido que nos desafía e involucra, más allá de la bulimia de la web donde se corre el riesgo de desconocer una representación incorrecta de la realidad. «. Atención, pues, a la «lógica binaria» de las redes sociales que crean oposición, es precisamente en las redes sociales donde suele producirse el «apedreamiento en un juego de dobles». Por tanto, el prefecto Ruffini indicó con firmeza que debía redescubrir una mirada de conjunto y de unidad.

Una nueva vision

El webinar se abrió con una oración presidida por el secretario del Dicasterio para la Comunicación, monseñor Lucio Adrián Ruiz , tras la introducción del prefecto Paolo Ruffini hubo la intervención del P. Fabio Pasqualetti, decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Pontificia Salesiana.

En el centro de su discurso las implicaciones sociales y educativas del mundo digital con especial referencia a la sobreabundancia de información y la desorientación de muchos. “En un mundo donde los algoritmos perfilan a las personas – dice Pasqualetti – estamos cada vez menos acostumbrados al diálogo”, por lo que existe una dificultad evidente para discernir entre lo verdadero y lo falso. “Las tecnologías – dice – nos ahorran tiempo pero no tenemos tiempo para hacer nada más”. Por lo tanto, es necesario un cambio de enfoque, de estilos de vida, como sugiere el Papa en el mensaje a “La economía de Francisco”, de los diferentes modos de producción y consumo para reconstruir una visión de conjunto y de unidad.

La intervención de sor Nathalie Becquart

Un mar para navegar

Daniella Zsupan-Jerome , profesora de la Escuela de Teología de la Universidad de Saint John en Collegeville, se centra en la espiritualidad de la comunicación, recordando la centralidad de la escucha, el compromiso con la comunión y la verdad. Precisamente a través de las prácticas espirituales – dice – es posible vivir la unión con Dios Padre y reconocer en Jesús el modelo del verdadero comunicador porque Él es la verdad. El profesor destaca la necesidad de «modelar el diálogo para cambiar los espacios de encuentro», nos invita a no ceder a la tentación de un enfrentamiento agresivo sino a escuchar constructivamente «porque eso significa que estamos dispuestos a ser disciplinados».

“La comunicación -agrega- transmite los frutos del Espíritu que son la paz, la bondad, el dominio propio y forjar nuevas relaciones”. Hermana Nathalie Becquart, subsecretario del Sínodo de los Obispos, exhorta a vivir en una sociedad «líquida» habitando el mundo digital. Al mismo tiempo nos invita a acompañar a los jóvenes en esta tierra donde ven grandes posibilidades pero donde no falta el peligro. “Es importante estar con ellos porque son los verdaderos actores de la metamorfosis de la condición humana”.

El desafío de la Iglesia, subraya sor Nathalie, es estar preparada para la «inculturación», hablar el lenguaje de este mundo, que es un mosaico de «identidades subjetivas y abiertas» para ser miradas con una mirada de unidad, navegando en un mar en el que también puedes jugar. Para los religiosos, sin embargo, hemos pasado “del homo faber al homo ludens” donde los principales valores se caracterizan por la diversión y por eso no podemos escapar del compromiso de crear una cultura de encuentro y solidaridad.

El webinar sobre «Communio et progressio» organizado por el Dicasterio de la Comunicación

En conexión para el webinar jóvenes y académicos de 64 países diferentes, 16 jóvenes involucrados en un proceso de comunicación de la fe que reflexionaron sobre “Communio et progressio”, sobre su relevancia y las posibilidades que aún ofrece hoy. Un camino que no termina hoy sino que continúa con discusiones, respuestas y preguntas porque comunicar el bien es el compromiso de muchos y el desafío de todos.