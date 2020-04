¿Cómo debo participar cuando veo una Misa por internet o TV?

La Santa Misa debe seguirse con devoción. Aquí algunas sugerencias:

(desdelafe.mx).-Sabemos que asistir a la Misa por internet o televisión no es igual que hacerlo de forma presencial, pero es una forma de seguir participando del Sacramento de la Presencia del Señor, tan necesario en estos momentos. Los días de aislamiento para evitar el contagio de coronavirus COVID-19 son una oportunidad para participar cada día de ella.

Aunque no se esté físicamente en el templo, la Santa Misa se debe seguir con devoción, para ello te damos 3 sugerencias y 7 pasos que pueden servirte.

3 sugerencias para participar en la Misa por internet o TV

Reúne a la familia para que participen juntos.

Recuerda que tienes que ver la Misa en vivo, y no una misa retransmitida, para que seas participante y no sólo espectador.

Recuerda que Jesús dijo: “Donde están dos o más reunidos en Mi nombre, allí estoy Yo en medio de ellos” (Mt 18, 20).

7 pasos para participar en la Misa por internet o TV

Prepara un lugar especial

Si la ves por internet, coloca la computadora en un lugar que todos puedan ver, y despeja el área alrededor, que no haya platos sucios, comida, revistas. Recuerda que vas a celebrar el Sacramento de la Presencia del Señor, dale un espacio digno.

Crea un ambiente reverente

Si puedes, conviene prender un cirio o una veladora. Se trata de cambiar el ambiente de la casa, que se perciba que no se trata sólo de ver algo en la tele o la computadora, sino de crear un ambiente de devoción y recogimiento.

Coloca sillas o bancos

Es preferible que quienes participen se sienten en sillas o bancos, a menos que se trate de enfermos que están en cama, en cuyo caso, deben seguir acostados. Sillas y bancos favorecen mantener una postura más respetuosa, en un sillón la gente tiende a recostarse.

Llega a tiempo

Procura prender la computadora o televisión con al menos cinco minutos de anticipación, y aprovecha para disponerte espiritualmente. Da gracias a Dios por tener la oportunidad de participar en esta Misa televisada y pide por todos los que quisieran hacerlo y no pueden.

Participa

IMPORTANTE: Para participar, basta estar sentado y poner atención en lo que ves y escuchas; recuerda que la devoción empieza por poner atención. Pero si a ti te ayuda espiritualmente participar tal y como lo haces cuando estás en la iglesia, haz lo siguiente:

Al comenzar la Misa, ponte de pie, canta el canto de entrada, santíguate, responde a lo que el celebrante va diciendo, siéntate a escuchar las Lecturas con atención, ponte de pie cuando se proclame el Evangelio. Durante la colecta, recuerda que tu parroquia tiene gastos y tú eres quien ayuda a sufragarlos. Pues ir haciendo un ahorro par que, cuando se pueda, lo lleves a tu parroquia y ésta pueda seguir realizando sus obras de evangelización. Sigue con atención y reverencia las oraciones, si puedes arrodíllate durante la Consagración. Durante la Misa no hay que estar platicando, ni hablando por teléfono ni chateando en el celular, ni comiendo o bebiendo ni mascando chicle ni jugando con la mascota. Participa como si estuvieras en la iglesia.

Haz una Comunión espiritual

Cuando llegue el momento de la Comunión, haz esta oración:

“Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el Cielo y en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón.

Y como si ya te hubiese recibido, Te abrazo y me uno del todo a Ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de Ti. Amén.”

Haz oración al final

Después de Misa, dedica todavía un momentito a orar, y pide la intercesión de nuestra Madre Guadalupana, rezando la siguiente oración:

Santa María de Guadalupe,

Madre de compasivo corazón:

En tu amoroso amparo confiamos.

A ti clamamos en nuestra aflicción.

Pide al Señor nos libre de esta epidemia.

Protégenos con tu manto

y danos tu bendición. Amén.