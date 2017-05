Cómo detectar FALSAS CITAS atribuidas al PAPA FRANCISCO

Las redes sociales propagan las noticias a velocidades vertiginosas, tanto las ciertas como las falsas. Cuando recibimos una información y la compartimos con nuestros contactos, ya sea en Whatsapp, Facebook o cualquier otra red social, nos hacemos responsables en cierto modo de su difusión. Es deber de cada uno verificar la fuente, no basta con que sea verosímil, para compartir algo debe ser verdad, sino estamos contribuyendo a la desinformación, que a veces puede llegar a ser difamación.

En estos últimos años se ha desatado un nuevo fenómeno: las citas falsas del papa Francisco. Personas faltas de ética, bromistas, o interesadas en deformar la imagen del papa, difunden de tanto en tanto imágenes del papa con citas que no son suyas. Todas tienen la misma característica, no llevan fecha ni tampoco la referencia del documento o el lugar en el que fue dicho o escrito. Con todo este criterio no es suficiente para distinguirlas, porque muchas citas auténticas tampoco llevan esa referencia.

En este vídeo el padre Daniel Pajuelo, de iMisión, nos cuenta un método sencillo y práctico para detectar citas falsas del papa.