¿Cómo elegir un software o aplicativo para gestionar los libros sacramentales? Conozcamos la experiencia en Chile

Las parroquias de la Iglesia en Chile, tienen la posibilidad de adoptar un programa online que les permitirá gestionar los libros parroquiales donde se registran los datos del bautismos, confirmación, matrimonio, etc. Se trata del programa o software “Registro Digital de Sacramentos” que fue elaborado bajo los auspicios del actual obispo castrense de Argentina, Mons. Eduardo García, y que forma parte de la RIIAL desde el año 2014.

(RIIAL) En conversación con el Ing. Carlos Correa, WebManager de Iglesia.cl conoceremos más de cerca la dinámica con la que en las diócesis y parroquias chilenas pueden implementar el uso de este aplicativo web que digitalizará la gestión documental de los sacramentos.

Hemos querido entender, antes que nada, cómo desde la RIIAL se llega a recomendar o a seleccionar un programa entre tantas ofertas que se encuentran en el mercado. Por un lado el Office Eclesial, desarrollada por el Centro Guadalupe, fue auspiciada por la RIIAL y nació para cubrir una necesidad concreta. Hoy el panorama se ha diversificado tanto que nacen otras ofertas que merecen ser evaluadas.

Office Eclesial, recomendado donde no tienen internet Registro Sacramental, está en la “nube”

Hemos preguntado a Carlos Correa ¿cómo fue el proceso de selección de un software para administración parroquial? Y nos explicó lo siguiente.

La necesidad de registrar en formato digital los libros de sacramentos es una tarea de larga data y en la que la RIIAL siempre ha puesto énfasis para poder colaborar con soluciones oportunas.

Es así como a fines de los años 90 nació la solución denominada “Office Eclesial” que permite, en un formato de suite, es decir varias funcionalidades juntas, ofrecer el registro de sacramentos, la agenda, los datos económicos, catequesis, etc. Este programa, en la medida del avance de las versiones, fue tornándose cada vez más robusto e incorporando funcionalidades que favorecieron llevar la vida parroquial en el computador. Eran tiempos donde la conectividad a internet era bastante difícil, lenta o simplemente no existía en muchos lugares del continente.

Como siempre existieron ofertas de programas privados, algunos de costo bastante elevado y otros de funcionalidad limitada, Office Eclesial vino a cubrir la brecha para aquellas parroquias y diócesis que no contaban con dinero para poder pagar otras soluciones. Además, al estar en sintonía directa con el Código de Derecho Canónico, se aseguraba a quien lo usara, el cumplir la norma de lo requerido por la Iglesia.

Como el avance tecnológico no ha cesado y la irrupción de internet ha llegado para quedarse, desde hace algunos años tenemos un escenario diferente, donde muchos sistemas de registro están basados en el almacenamiento en la nube llamado “cloud”. Por ello, y en la última reunión Lima el año 2014, la RIIAL sumó otra posibilidad a las recomendaciones de registro digital. Se trata de un software on line desarrollado por el equipo de Pastoral Digital en Argentina que permite el registro sacramental on line en servidores especialmente dedicados a tales efectos.

Para poder asumir en plenitud esta opción y con el fin de cubrir la mayoría de las áreas involucradas, se realizó durante más de un año un trabajo conjunto entre los equipos de desarrollo de Office Eclesial, es decir el Centro Guadalupe, y de Pastoral Digital para revisar sus estructuras y lograr las opciones de migración de datos de uno a otro y viceversa.

Este trabajo también abordó aspectos de seguridad informática y de normas de derecho canónico, por lo que al final del exitoso camino recorrido ya es posible señalar que la RIIAL puede recomendar en forma segura dos softwares de registro digital, compatibles entre sí, es decir, pudiendo migrar información de uno a otro de acuerdo a un protocolo definido y claro.

El primero, Office Eclesial, está especialmente recomendado para aquellos lugares que no tienen internet, que necesitan una solución local e instalada en un computador.

El segundo, Registro Sacramental, está orientado principalmente a lugares plenamente conectados a Internet y que tienen la necesidad de acceder a los datos desde múltiples ubicaciones y por intermedio de diferentes pantallas.

En síntesis, dos excelentes herramientas que permiten a las parroquias y diócesis elegir la que mejor les acomode en términos de funcionalidad.

Existen diócesis o provincias eclesiásticas que desarrollan o adoptan sus propios programas para gestionar la documentación de los libros parroquiales. Muchos de ellos son de propiedad independiente, es decir, que en caso que la empresa cierre, entonces no habrá garantía que los datos queden disponibles.

Otro problema es la estandarización técnica, o sea que un programa no “conversa” con otro programa, por ejemplo en el caso de querer pasar los datos de un lado al otro. Además, sabemos que en Internet ya nada es gratis (o al menos aquellas soluciones que realmente funcionan) y por eso hemos pedido a Carlos Correa que nos explique

cómo y por qué desde la RIIAL recomendamos un software de gestión parroquial y no otro.

Registro Sacramental tiene un desarrollo de más de 6 años y ha pasado por múltiples evaluaciones técnicas realizadas por personas que integran la RIIAL. No es menos cierto que este programa tiene un costo económico por su uso, ya que debe financiar la infraestructura en red que lo sostiene, sin embargo es una solución segura y robusta para llevar el registro sacramental. Si la parroquia o diócesis tiene conectividad a internet y mínimos recursos económicos para asignar a su mantenimiento, esta opción es muy atractiva, fácil y segura.

Por otra parte, en casos más aislados, de falta de conexión o de mínimos recursos, Office Eclesial, con una pequeña contribución económica, puede ser una excelente herramienta de gestión para llevar en digital los libros de sacramentos.

Como RIIAL podemos asegurar el excelente funcionamiento de ambos programas, desde lo técnico y desde lo pastoral, en cuanto a su seguridad y la facilidad de su uso, que en ambos casos por supuesto necesita inducción y capacitación como todo programa digital nuevo.

¿Mac o Microsoft? La pregunta de siempre

Acá hay una diferencia importante.

Office Eclesial, al ser una solución local instalada en un computador, solo funciona bajo el entorno Windows. En ese sentido, los usuarios de otros sistemas operativos (Mac o Linux) no tienen la posibilidad de instalarlo ni de acceder a él.

Registro Sacramental, al ser una solución en base web, permite el acceso con un navegador de Internet y por ello desde cualquier plataforma, sea Mac, Linux, Windows, IOS, Android o cualquier otro. Asimismo, permite el acceso desde teléfonos y tabletas pues funciona básicamente del mismo modo como es la navegación de internet por sitios y páginas.

Finalmente, hemos abordado el tema de la preparación de los agentes pastorales que tendrán que usar en sus parroquias este nuevo software que se utilizará en todo el país. Carlos Correa nos indica lo siguiente:

Este es el tema más importante. Llevar los registros de modo digital es un cambio de cultura.

Es necesario “cambiar el chip” y pensar en una nueva forma de gestión parroquial. Podemos llevar los libros. Pero tal vez podemos imprimir los registros generados por un computador y con ello armar nuestro libro. Es una dinámica diferente que sin duda es desafiante, necesita impulso, capacitación y desarrollo de habilidades diferentes. La seguridad es un punto importante, no tanto por la vulnerabilidad propia de las plataformas de Internet como por el resguardo de los datos y su respaldo en caso de fallas de los sistemas.

En ese sentido es fundamental crear confianza, comprender la forma de usar las nuevas herramientas y también dejarse guiar por los técnicos que las conocen y las validan.

Estimamos que el proceso ya comenzó y más temprano que tarde no habrá registros en papel o libro. Quien no tenga un acceso rápido, seguro y confiable a la información en formato digital y desde cualquier ubicación, no podrá ofrecer un servicio eficiente y de acuerdo a los tiempos que corren. Por ello es importante valorar el trabajo realizado por los equipos de desarrollo donde horas de programación y de diseño se ven reflejadas en soluciones fáciles, modernas, sólidas y al servicio de la Iglesia.

Contactos útiles:

Registro Sacramental: tadeorusso@gmail.com

Office Eclesial: amigos@centroguadalupe.org