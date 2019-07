Cómo evitar el spam en tu correo electrónico

(computerhoy.com).- El correo electrónico es toda una fuente de spam masivo. Si recibes decenas de estos correos basura, te vamos a contar cómo puede bloquearlo y evitarlo para siempre.

Si utilizas un servicio de correo electrónico, te habrás percatado de que cerca de la bandeja de entrada hay una carpeta de Spam. Pero, ¿sabes qué es o en qué consiste? Te lo contamos.

¿Qué es Spam?

Se denomina spam o correo basura a los mensajes no solicitados, habitualmente de tipo publicitario, enviados de forma masiva. La vía más utilizada para enviarlos es el email, pero también puede presentarse a través de servicios de mensajería instantánea, SMS o por teléfono.

El término spam tiene su origen en el jamón especiado (SPiced hAM, en inglés), que fue el primer producto de carne enlatada que no necesitaba frigorífico para conservarse.

El uso de esta carne se generalizó en Estados Unidos y Rusia durante la Segunda Guerra Mundial. Incluso, los Monthy Python llegaron a dedicarle una escena dentro de uno de sus sketch cómicos.

Al final, era un producto del que hablaba todo el mundo y que, sin quererlo, estaba en todas partes. Por eso a día de hoy se sigue utilizando el término SPAM a nivel informático.

El primer caso de spam del que se tiene noticia es una carta enviada en 1978 por la empresa Digital Equipment Corporation para anunciar su ordenador DEC-20 a todos los usuarios de Arpanet.

Sin embargo, la palabra no se adoptó hasta 1994, cuando en Usenet apareció un anuncio de un despacho de abogados. El anuncio fue enviado mediante un script a todos los grupos de discusión que había entonces.

Entre las características del spam que se envía en la actualidad por correo electrónico son: que el remitente es desconocido para el destinatario, presentan un asunto llamativo, el contenido es publicitario y, por lo general, suelen estar escritos en inglés.

Si quieres evitarlo, te recomendamos no enviar mensajes en cadena, no contestar y no publicar tu dirección de correo en foros, sorteos, webs o lugares públicos.