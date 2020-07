Cómo usar guías en PDF para vender tu curso digital

Issuu | Cómo promocionar tu curso digital

La parte difícil está completa, usted ha diseñado y desarrollado un curso en línea aprovechando sus fortalezas como creador de contenido y experiencia en su campo. El curso digital requirió horas y horas de trabajo y es una labor de amor. Ahora que está listo para el público, te das cuenta de que promocionar tu curso puede ser aún más desafiante. ¿Cómo atrae interés y vende su curso digital a la audiencia adecuada?

Hemos cubierto cómo generar nuevos clientes potenciales con guías en PDF y ahora queremos centrarnos en cómo usar guías en PDF para promocionar y vender su curso digital. Por supuesto, su contenido principal y más crítico ya está desarrollado dentro del curso digital que ha creado, pero una guía en PDF es un excelente formato para promover el contenido del curso digital.

¿Qué cubrirá en la guía PDF? Puede elegir resaltar las conclusiones clave, ofrecer un adelanto o simplemente resumir el curso digital. Tenga en cuenta que la guía PDF no debe ser un sustituto del curso. ¡La guía PDF debe ser una forma de establecer su experiencia en el campo y establecer una base de contenido que demuestre por qué su curso digital valdrá la pena y vale la pena pagar!

Una vez que haya creado su guía PDF, puede comenzar a compartir y promocionar su curso digital junto con la guía. Vincular al PDF o alojarlo en su sitio web es una ruta que puede tomar, pero, en general, el documento PDF aburrido se quedará un poco plano al tratar de impresionar a los clientes potenciales. En cambio, puede publicar su guía PDF en Issuu para promocionar su curso digital y llevar su guía PDF al siguiente nivel.

Solo en Issuu, su guía PDF se convertirá en un flipbook dinámico que puede insertar directamente en su sitio web, blog, feed de Facebook o dentro de un tweet. Comience insertando su guía PDF en un correo electrónico promocional para orientar su lista de suscriptores de correo electrónico. ¿Todavía no tienes audiencia? Publicar en Issuu aumenta automáticamente su SEO, por lo que su guía en PDF se puede encontrar en todos los principales motores de búsqueda. Issuu también transformará su guía en el formato de video vertical necesario para compartir la guía como una historia de Instagram. No se preocupe, puede personalizar y obtener una vista previa de su historia de Instagram antes de enviarla, y puede crear múltiples versiones de la historia para atraer a diferentes audiencias. Publicar su guía PDF en Issuu lo ayudará a atraer una audiencia más amplia al llegar a tantos canales de distribución.

Ahora que ha distribuido su guía PDF con Issuu, realice un seguimiento de sus vistas de contenido con la función Issuu Statistics y observe cómo aumenta su interés digital en el curso. Issuu no solo lo ayudará a promocionar su curso digital, sino que también verá cómo Issuu puede ayudarlo a vender el curso digital utilizando nuestras funciones de Ventas Digitales. Issuu lo tiene cubierto para comercializar y vender su curso digital, solo únase a Issuu ahora para comenzar.

En los últimos meses hemos visto un trastorno de lo que solíamos pensar como «normal». Por supuesto, todos enfrentamos desafíos increíbles en nuestra vida personal, profesional y hogareña. Nos ha impresionado ver que, en el aspecto profesional, las empresas, las marcas y las organizaciones han recurrido al contenido digital para resolver algunos de los nuevos desafíos. En una variedad de industrias, los nuevos proyectos de contenido digital ayudan a construir conexiones, con clientes, pacientes y empleados, al tiempo que hacen avanzar a las empresas en sus objetivos comerciales.

Por el personal, para el personal

Poco después de que se pusieron en práctica las órdenes de quedarse en casa y trabajar desde casa, el equipo de Wolcott Architecture con sede en Culver City, California, supo que necesitaban una iniciativa para continuar construyendo conexiones y cultura de los empleados. De hecho, esta iniciativa fue vista como una oportunidad para hacer algo divertido y diferente. Sería digital en formato, por supuesto, pero con sorpresas y una esperanza para deleitar a los empleados también. El resultado es la Casa de Wolcott, el «boletín oficial de Wolcott Architecture», un boletín quincenal y «comunidad creada por el personal para el personal».

El boletín informativo de House of Wolcott presenta a los empleados destacados sobre los proyectos actuales de bricolaje en el hogar, exhibe arte y poesía del personal junto con la coordinación de happy hours de zoom, noches de cine y un club de lectura. Recientemente se han incorporado recomendaciones de restaurantes locales para llevar o cenar al aire libre para apoyar la economía de reapertura. The House of Wolcott es la base perfecta para la formación del equipo de la FMH y para promover canales adicionales para que los empleados de Wolcott se conecten entre sí, incluidas las listas de reproducción Wolcott Spotlify, las listas de Good Reads, las fiestas de observación de Netflix y las prácticas de bienestar.

Continuar con una atención de primera calidad durante estos tiempos frenéticos

El Hospital Respiratorio Barlow es reconocido a nivel nacional por su excelencia en el tratamiento de casos complejos, incluidos los pacientes que dependen del soporte del ventilador para respirar. Antes de COVID-19, los trabajadores sociales y el personal de enfermería de Barlow se reunían con posibles pacientes para proporcionarles materiales impresos y folletos de alta calidad sobre Barlow Hospital. Estos materiales impresos reflejan los rasgos de la marca de los Hospitales Barlow: comprobados, experimentados, confiables y están destinados a brindar al paciente o su familia una sensación de confianza y tranquilidad sobre su elección de hospital.

Ahora, debido a COVID-19 y los requisitos de distancia social, ya no es una opción reunirse con pacientes y familiares, y muchos pacientes llegan al Hospital sin muchas oportunidades de investigar o explorar sus opciones. Barlow Hospital buscó en la potente plataforma Issuu una solución para proporcionar folletos de alta calidad, paquetes de bienvenida e información hospitalaria, en formato digital. Los documentos digitales publicados en Issuu permiten que se cumplan los protocolos de distancia social, mientras que la orientación del Hospital y los procedimientos de admisión siguen avanzando.

Demostrar experiencia en la gestión de estos tiempos inciertos

Padilla Co. se especializa en relaciones públicas, publicidad, relaciones digitales, sociales, con inversionistas y medios. La gestión de crisis corporativas y tiempos inciertos es una de sus fortalezas, pero ¿qué pasa cuando el mundo y la economía están en crisis? Padillo Co. puso en práctica su experiencia y ha producido el “Cierre quincenal de Coronavirus”. Los equipos de Insight + Estrategia y Digital / Social de Padiila escanearon los medios de comunicación y las conversaciones en las redes sociales que rodearon la pandemia de COVID-19 para recopilar y analizar los desarrollos notables de la semana. En mayo, esto se expandió para incluir el movimiento Black Lives Matter. A partir de las tendencias de búsqueda, la información de estudios recientes y los sentimientos de las redes sociales, Padilla Co. presta su experiencia en cómo las empresas pueden y deben responder. Además, analizan las oportunidades comerciales que podría haber en el clima actual.

Cada resumen finaliza con la sección «Cómo podemos ayudar» para ofrecer información más detallada junto con los servicios de Padilla Co. sobre cómo crear un proceso de reapertura, abordar los desafíos comerciales en los tiempos de COVID-19 y más. La envoltura es una forma innovadora y de bajo costo para que Padilla Co. continúe desarrollando la marca mientras genera clientes potenciales para convertir nuevos clientes.

Publica y distribuye contenido por mucho menos

Invertir en contenido digital durante estos tiempos difíciles es una opción fácil para empresas de todos los tamaños. La creación de contenido para materiales digitales aún requerirá la redacción, el diseño y las revisiones, pero el costo de publicar y distribuir materiales impresos es mucho mayor que con el contenido digital. Además, su contenido digital se actualiza y actualiza fácilmente para satisfacer el mercado en constante cambio de hoy. Visite Issuu.com , la plataforma de creación y distribución de contenido todo en uno, para encontrar el plan adecuado para su negocio hoy.