¿Cómo utilizar el IMEI para localizar tu móvil robado o perdido?

Este número es la identidad internacional de equipo móvil, único para cada dispositivo.

(digitaltoo.com).- De los 70 millones de teléfonos que se pierden cada año en el mundo, solo el 4 por ciento es recuperado. Qué hacer cuando las medidas de prevención no son suficientes, ¿cómo podemos recuperar nuestro teléfono? Aquí te lo decimos.

Utilizar el IMEI para localizar tu móvil robado o perdido es una de las técnicas más efectivas en todo el mundo, pero por lo general no es la más fácil de realizar. A nadie le hace gracia perder el teléfono, y todavía menos que te lo roben. Por eso hemos reunido algunos consejos con los que tendrás más posibilidades de localizar tu móvil extraviado.

Y es que no solo se trata del dinero. Perder, o que te roben, el móvil no es una experiencia agradable, nuestra información personal está en riesgo. Hoy en día, en nuestros teléfonos guardamos todos los contactos, fotos, videos , etc. Además los utilizamos para acceder a nuestras cuentas de correo electrónico, banca online y redes sociales.

Entonces, la angustia que esto genera solo puede ser calmada si tenemos la certeza de que podemos localizar nuestro dispositivo. Hay aplicaciones que te pueden ayudar a localizarlo tan solo utilizando tu cuenta de correo electrónico. Este un ejemplo de app para rastrear móviles, pero también Apple y Android tienen sus propias versiones nativas.

Ante todo, ten a mano el código IMEI de tu móvil. El número de serie de tu teléfono te será muy útil tanto para denunciar el robo como para que tu operadora anule la tarjeta SIM. Lo encontrarás en el embalaje original.

Utilizar el IMEI para localizar tu móvil robado o perdido

El IMEI puede servir para localizar un dispositivo. Con ello, podrás denunciar a la policía, e incluso reportarlo con la operadora para que nadie más pueda utilizarlo. Puede que también te pidan la factura para comprobar que eres su propietario.

Aunque por mala fortuna son pocos los casos de recuperación de un móvil perdido o robado, no cuesta nada intentarlo. Además, necesitarás haber presentado una denuncia formal para poder bloquear por completo el dispositivo. Atención, Sigue este paso solo si estás convencido de que no vas a recuperarlo.

Así lo hace la Policía

En las grandes ciudades y en países donde hay una crisis o están económicamente mal, suelen haber muchos robos de teléfonos para su posterior reventa. Si se acude a la policía, y son buenos en su trabajo realizan la localización por IME, de lo contrarío simplemente bloquean el dispositivo por su IMEI.

En este artículo voy a mostrar como los agentes que son efectivos y quieren realizar su trabajo, realizan el el rastreo del celular por su número IMEI, y como nosotros mismos lo podemos hacer desde nuestra casa con este sencilla herramienta

¿Que es el número IMEI?

El número IMEI es un código ÚNICO que tiene cada dispositivo y esta formado de 15 dígitos, en algunos casos podemos ver 14 o 17 dígitos. Si tiene 14 es porque el último se ha suprimido porque es 0 y si tiene 17 ocurre lo contrario, que han añadido dos ceros de más.

Aparece dos IMEI porque es un terminal con dos ranuras para SIM/Chip

No existe dos IMEI iguales, y sus siglas significan «Identidad internacional del equipo móvil» (traducción del inglés).

La operadora con el código IMEI, conoce mucha información del dispositivo, desde que sim o celular (modelo exacto) se realizó una llamada hasta conocer la ubicación.

Existen software que por el número IMEI son capaces de localizar su ubicación e incluso poder llegar a espiar cierta información del teléfono.

Formas de obtener el código IMEI

Existe varias formas de obtener el código IMEI, lo mejor es tenerlo apuntado en casa por si alguna vez nos roban el móvil o lo perdemos.

La mejor forma para saber el código IMEI es marcando *#06# y pulsando en llamar, aparecerá en pantalla de forma gratuita nuestro código IMEI.

Otras formas de conocer el número IMEI en Android y Iphone:

Localización de un móvil por IMEI

Esta forma de localizar un celular por IMEI es gratis, y permite localizar desde dispositivos Samsung hasta iPhone. Si tienes una tablet con ranura para SIM o Chip también permite ser ubicada si se conoce su IMEI.

Para encontrar el móvil ya haya sido perdido o robado, es necesario que el dispositivo este encendido (aunque tenga otra SIM/ Chip), ya que esta herramienta online no funciona como otras app que permite su rastreo aun estando apagado.

Tras unos segundos estará preparado el servidor para realizar la ubicación del dispositivo, tan solo deberá ingresar el número IMEI (mínimo 14 dígitos y máximo 17, si es mayor o inferior no se trata del código IMEI).

Si es la primera vez quizas tengas que descargar el localizador (archivo) en su dispositivo, esto se hace automaticamente tras localizarse la ubicación del número. https://comolocalizarcelular.com/rastreando/



El servidor tarda unos segundos en estar preparado, para evitar la saturación del servicio, sea paciente por favor.

Una vez se haya podido realizar el rastreo la ubicación será mostrada en el mapa de Google Maps.

Preguntas frecuentes

No encuentra la localización del celular rastreado

Se puede deber a tres causas que son las siguientes:

El terminal se encuentra apagado. El IMEI introducido es incorrecto. Se ha desmontado el terminal para ser vendido por piezas. El móvil se encuentra en un avión volando o en un barco en medio del mar (muy alejado de la costa).

¿Puedo rastrear cualquier móvil del mundo?

La respuesta es sí, puede ser rastreado cualquier smartphone o iphone del mundo, PERO con las peculiaridades siguientes:

Si se encuentra en un desierto, su ubicación no será precisa, teniendo un error máximo de 20 metros.

Si se encuentra en un barco o volando, fallará el rastreo.

¿La ubicación es en tiempo real?

No la ubicación no es en tiempo real, la ubicación mostrada es la actual, pero si se mueve no variará, se deberá de localizar otra vez.

¿Que precisión tiene la ubicación mostrada?

Cuando muestra la ubicación tiene un error de 1 metro, PERO como se indica arriba, si la ubicación mostrada es en un desierto puede tener un error de 15 metros.

Si el celular ha sido robado y no has podido recuperarlo o encontrar su ubicación la mejor solución es bloquear el IMEI y así queda totalmente deshabilitado el móvil para SIEMPRE.

Si te a servido de ayuda comparte la información y ayuda a otras personas como tu.

