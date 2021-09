Conexão Pascom: confira os vídeos do primeiro encontro sobre o eixo da Formação

(pascombrasil.org.br).-O primeiro encontro da Conexão Pascom em 2021 foi realizado no dia 17 de agosto. O encontro contou com participação de agentes de todo o Brasil e trouxe o tema A formação do discípulo-missionário da comunicação. Os convidados para a reflexão foram a teóloga e pesquisadora, professora Alzirinha Rocha de Souza, e o bispo auxiliar de Belo Horizonte e presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a Comunicação, Dom Joaquim Giovani Mol Guimarães.

Reveja as reflexões e compartilhe com os pasconeiros de sua paróquia ou comunidade.

Professora Alzirinha Rocha de Souza

A professora Alzirinha compartilhou também o texto de sua reflexão, que pode ser baixado aqui.

Dom Joaquim Giovani Mol Guimarães