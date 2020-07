Congreso virtual reúne ideas para ayudar a los niños a usar bien el Internet

(romereports.com).- La pandemia cambió la forma en la que se relaciona la sociedad, una realidad a la que también están expuestos los más pequeños de la casa.

JUAN CARLOS CARREDANO

CEO, CCC of America

“Hay muchos beneficios a través de las pantallas, podemos aprender, podemos visitar museos, podemos conocer mundos que no conocíamos, podemos divertirnos, cada vez hay más herramientas de aprendizaje, de entretenimiento, incluso distintas formas de transmitir la fe en los medios de comunicación pero también está la otra parte si no lo cuidamos, si decidamos a los niños, si no estamos cerca de ellos, los niños están a un clic de todo tipo de contenido”.

Preguntas como ¿Cuántas horas es bueno que esté frente a la pantalla?, ¿a qué edad puede abrir redes sociales?, o si ¿hay una tendencia a la ceguera por el contacto a la pantalla? Han cobrado fuerza mientras avanza la “nueva normalidad”.

Por eso “CCC of América” ha convocado el congreso virtual “Los niños y las pantallas ¿la nueva formalidad?” para apoyar a familias y educadores ante los nuevos escenarios digitales.

“La educación online es una maravilla, ¿por qué? Porque sobre todo en momentos de confinamiento nos lleva a seguir aprendiendo. No podemos suspender el aprendizaje y mucho menos en edades tempranas, en preescolar por ejemplo. El aprendizaje en línea es maravilloso y hay cientos de plataformas donde nos permiten tener un aprendizaje práctico”.

Hasta el 31 de julio 34 expertos abordan esta temática desde los planos psicológico, cognitivo, educativo, fisiológico y espiritual.

“Más que retos físicos, si les hace daño, si les afecta o no, lo más importante es el corazón de los niños. El daño que puede hacerle a los niños el consumir contenido que ellos no comprenden. ¿Cómo les puede cambiar el corazón una buena relación con Dios de la forma correcta? Y ¿cómo les puede dañar el corazón, cuando consumen contenido no apto a su edad y que puede hacerles daño a largo plazo?”.

Es posible participar gratuitamente en los eventos en vivo del congreso a través de ésta página aunque también es posible su scribirse para poder disfrutar del contenido en cualquier momento.

https://ninosypantallas.heysummit.com/

Daniel Díaz Vizzi