Crisis de confianza: “Menos de la mitad de la población confía en líderes de instituciones”

(romereports.com).-Además de las crisis sanitaria y económica que golpean al mundo, hay otra crisis que afecta a las instituciones, ya sean sociales, económicas, religiosas o políticas. Es una crisis de confianza.

JUAN NARBONA

Profesor de Comunicación Digital

“La crisis de confianza actual afecta a todas las instituciones. Por ejemplo, solo el 41% de la población confía en los líderes políticos. Mientras que solo el 45% en los periodistas, y el 48% en los empresarios. Es decir, menos de la mitad de la población confía en quienes dirigen algunas de las instituciones que han sido la espina dorsal de la sociedad durante años. En el caso de los líderes religiosos ese dato se sitúa en el 42%”.

JORDI PUJOL

Pontificia Universidad de la Santa Cruz

“También tenemos este problema de confianza dentro de la Iglesia, porque hay una disminución de la práctica religiosa, que se puede atribuir no sólo a la secularización, sino también al hecho de que la Iglesia está llamada a ser una autoridad moral, y la gente ve que da un mal ejemplo. Así que esto está llevando a una disminución de la confianza en los líderes de la Iglesia”.

Ante este escenario, la Pontificia Universidad de la Santa Cruz está lanzando una serie de seminarios online, especialmente dirigidos a comunicadores. El objetivo es ofrecer herramientas para ayudar a las instituciones a superar lo que consideran una “cultura de la sospecha” que domina la sociedad actual.

JUAN NARBONA

Pontificia Universidad de la Santa Cruz

“Esta cultura de la sospecha es el resultado de tres factores. La falta de coherencia entre los valores que la gente predica y los que vive. El segundo es la incapacidad, porque a veces las personas han demostrado que no saben hacer su trabajo y no saben servir a los demás. Y la tercera, porque han demostrado no querer el bien de las personas”.

El profesor Juan Narbona ofrece cuatro consejos para que las instituciones inspiren confianza. La primera es establecer objetivos claros, ya que la gente está más dispuesta a confiar en alguien que sabe a dónde va. El segundo es utilizar acciones cuando las palabras no son suficientes. El tercero es aprender a pedir perdón por los errores cometidos. Y el cuarto es aumentar la transparencia.

Los encuentros son en inglés, español e italiano. Se dividen en tres secciones: Confianza e identidad, gestión de la vulnerabilidad y recuperación de la confianza. En la primera sesión participaron más de 500 personas de 55 países. Una señal prometedora para que las instituciones inspiren y mantengan la confianza, un don que cuesta ganar y que se destruye con facilidad.