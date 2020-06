Curas rockeros lanzan nuevo tema sobre Dios en la pandemia

+NOTA: El videoclip es una cover de la canción «Confío en Dios» del grupo Siervas.

Con este nuevo vídeo musical, la banda rockera La Voz del Desierto invita a confiar en Dios en medio de la pandemia.

DANIEL GÓMEZ DE LA VEGA

“La Voz del Desierto”

“Es un buen momento para abrir el corazón, para darnos cuenta de que Dios quiere llenar todos esos vacíos que tenemos dentro, para llevarlos a una cierta plenitud que sería imposible sin Él”.

Guitarras, bajo eléctrico, piano y hasta una batería se unen a las voces de este grupo nacido hace más de quince años en Madrid, que tiene un mensaje muy concreto.

DANIEL GÓMEZ DE LA VEGA

“La Voz del Desierto”

“Significa realmente anunciar, sentirme llamado a anunciar al que salva. Nosotros no salvamos a nadie, anunciamos a Jesús. A Jesucristo que es el único que puede salvarnos, que puede llenarnos de paz y de alegría el corazón”.

Cada integrante del grupo, también los llamados «curas rockeros», grabó el tema sin salir de su casa. Además, durante la pandemia siguen buscando modos de ayudar, desde sus redes sociales.

P. ALBERTO RAPOSO

“La Voz del Desierto”

“Una es entrevista, concierto, oración que dirige Dani, nuestro cantante en el cual suele entrevistar a alguien conocido en las redes sociales o cantante también como nosotros y tienen un rato de charla, le pregunta qué tal está viviendo esta pandemia y ponen un poco de música, cantan y comparten un poco todas estas experiencias y cómo vivir esta pandemia a la luz de Dios”.

También dan la posibilidad de participar en la Misa, el rosario y en la exposición del Santísimo. Una experiencia que ha dado grandes frutos.

P. ALBERTO RAPOSO

“La Voz del Desierto”

“El otro día iba a empezar la retransmisión, estaba dando casi al play para que iniciara la retransmisión de la Misa de mi parroquia. Se acercó una mujer que no había visto durante todo este tiempo de la pandemia y del confinamiento y me dijo, con su mascarilla puesta por supuesto y con todas las precauciones y me dice: ‘Gracias padre, el conectarme todos los días y rezar el Santo Rosario con ustedes, celebrar la mascarilla, comulgar espiritualmente, ya que no nos podríamos acercar a los sacramentos para mí fue un motivo de esperanza”.

Para lo que queda de año, han tenido que cancelar sus conciertos en España y su gira de agosto por Estados Unidos. Aunque se preparan para muy pronto hacer un gran concierto online.