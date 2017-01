Cursos online gratuitos. Mi experiencia en Miriadax.net, la plataforma de MOOC

TESTIMONIO. Acabo de terminar el curso online SEO: posicionamiento natural en buscadores (dictados por las profesoras Montserrat Peñarroya y Helena Casas) de la UVIC-UCC (Universidad Central de Cataluña) que realizó un MOOC (massive open online courses – Cursos online gratuitos) a través de la plataforma www.miriadax.net .

El curso estaba dividido en seis módulos, y cada módulo tenía varios videos cortos en los que las profesoras nos explicaban temas concretos y nos hacían ver en las pantallas de sus computadoras los elementos del SEO. Cada video correspondía a una lección.

La plataforma Miriadax contemplaba un examen que debíamos hacer después de varias lecciones, y teníamos tres intentos para aprobar el examen de selección múltiple.

Los módulos se iban abriendo de acuerdo a un cronograma de tal manera que los alumnos no podían adelantarse, y debo decir que esperaba con entusiasmo que los nuevos módulos se abrieran para seguir aprendiendo.

También existía un Foro donde los alumnos interactuaban con preguntas y respuestas sobre lo aprendido. Finalmente tuve que hacer una tarea aplicando lo aprendido y la envié para que sea calificado, paralelamente llegó a mi correo electrónico un link para descargar la tarea final de otro colega y calificarla: haciendo un informe, asignando una calificación y subiéndola a la plataforma. Todo fue muy intuitivo.

Sobre el curso SEO.-

Considerando que no tengo una formación técnica, he aprendido mucho con este curso porque me ayudó a entender sobre los contenidos que publicamos en las páginas web: su estructura. las características necesarias para ser encontrados –por Google- y no quedar enterrados en la marea de contenidos que llenan la web; aprendí nuevos términos y factores que debe tener un texto publicado en la web.

Había escuchado alguna vez la necesidad de “escribir para internet” y he descubierto que en efecto no se trata de copiar y pegar los contenidos, sino de alcanzar estándares de calidad y estructura.

Pensando en la Comunidad RIIAL.-

Recientemente hemos realizado un sondeo en la RIIAL para saber qué contenidos sirven e interesan a nuestros interlocutores y una de las respuestas fue precisamente el SEO (posicionamiento en internet); así que realizando este curso de Miriadax me ha quedado claro que no es necesario rehacer un curso o elaborar manuales de SEO para agentes pastorales, sino aprovechar lo que ya existe y que es de excelente calidad. Nuestra tarea desde la Coordinación tendría que ser buscar e identificar cursos –gratuitos o de pago– que ayuden a nuestra labor eclesial-evangelizadora, y que las personas que quieran aprender aprovechen los espacios que ya existen. Es decir, que la RIIAL debe ayudar al “discernimiento” para recomendar cursos online, ya que también existen cursos de poca calidad.

Tal vez no tendremos un certificado con valor curricular, pero en la práctica habremos sido capacitados para realizar un trabajo más profesional, que es lo que tantas veces nos hace falta.

Ariel Beramendi