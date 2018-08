Desmontando los 5 grandes mitos sobre WordPress

Si has pedido opinión sobre algún gestor de contenidos para montar una web, estoy segura que te han hablado de WordPress. Es el gestor de contenidos más popular del mundo y esto hace que aparezcan una serie de mitos o información que pueden llegar a confundirte.

(HostEurope.es).-Para que no tomes una decisión precipitada, a continuación voy a desvelarte los grandes mitos que circulan sobre WordPress y que son totalmente falsos. ¡A ver tú qué opinas sobre ellos!

Mito 1. WordPress no es seguro

Es uno de los mitos más extendidos sobre WordPress. En muchas ocasiones se dice que WordPress no es seguro por la cantidad de hackeos y pérdida de información que se produce tras la inyección de malware en una determinado página web, pero ¿se cuidaba la seguridad de ese proyecto?

Una de las principales causas por las que se producen hackeos en una web, es por abandonar la seguridad de ese sitio. No se realizan actualizaciones de seguridad, se utilizan versiones obsoletas de plugins o plantillas y no se utiliza ninguna herramienta de escaneo en busca de código malicioso.

Muchas pequeñas y medianas empresas abandonan por completo la seguridad de sus páginas web. Todavía piensan que esto es solo cosa de grandes empresas o páginas con muchas visitas y que nadie tendrá intención de atacar su proyecto, pero lo cierto es que es todo lo contrario. En concreto, el informe sobre amenazas a la seguridad en Internet publicado por Symantec desvela que las pymes son las más perjudicadas por este tipo de ataques, siendo un 70% de ellas afectadas por hackeos en el año 2016.

Mito 2. WordPress es solo para blogs.

No. WordPress nació como una plataforma de publicación de blogs, pero ha crecido, ¡y mucho! Se ha desarrollado tanto en estos últimos años que actualmente es el CMS más utilizado del mundo, en concreto, el 59,7% de las páginas web que se crean con algún gestor de contenidos lo hacen en WordPress, lo que supone un 28,9% del total de todas las páginas del mundo.

Para que te hagas una idea, la filial americana de la BBC o el canal de televisión de la CNN en español utilizan este gestor de contenidos para su web

¿Sigues creyendo que WordPress es solo para blogs?

Mito 3. Si mi proyecto crece, WordPress me limita

Está muy relacionado con el mito anterior. Seguramente que la misma gente que opina que WordPress le limita es porque piensa que solamente se utiliza para publicar blogs o páginas web sencillas.

Además de crecer y convertirse en el rey de los CMS, WordPress se está convirtiendo también en la opción preferida de los que quieren montar un ecommerce. Gracias a la gran comunidad de desarrolladores y diseñadores que lo respalda, existen plugins y extensiones para todo (bueno, para casi todo 😉 ).

Otro de los aspectos por los que pensamos que WordPress nos limita son los temas disponibles. Existen un montón de plantillas gratis o de pago predefinidas, pero tú puedes personalizarlas a tu gusto sin problema con el editor CSS. O bien, si necesitas algo completamente a medida, puedes optar por diseñar una para tu sitio.

Teniendo en cuenta que casi el 30% de Internet está creado con WordPress, ¿crees realmente que es una opción restrictiva?

Mito 4. Como es gratis, WordPress no es una opción de calidad

Sí, es un software gratuito, pero esto no quieres decir que WordPress sea una opción poco fiable. Todo lo contrario.

El hecho que sea open source hace posible que la estructura de archivos y su base de datos sea pública y accesible, así como sus vulnerabilidades o bugs que se detectan. Esto permite que se haya creado una gran Comunidad a su alrededor, dedicada a investigar y trabajar con el objetivo de mejorar su funcionamiento, diseño, usabilidad, rendimiento o seguridad, entre otros.

Si estás buscando lo mejor para tu web, nos queda claro que WordPress es una buena elección, pero también es necesario que te hagas con un hosting especializado y optimizado en esta aplicación. ¿Por qué? Precisamente porque está desarrollado a medida para WordPress; incluye actualizaciones automáticas, backups, discos SSD para mayor velocidad y soporte especializado. ¿Qué más pides?

Mito 5. WordPress no ofrece soporte

Si estás acostumbrado a trabajar con aplicaciones de pago, puede resultar muy común que te ofrezcan un número de atención al cliente o cualquier otro sistema de contacto que te permita exponer fácilmente tus dudas. Pero en un software gratuito como WordPress, ¿qué ocurre si necesito ayuda?

No, no tienes disponible un número de atención al cliente, pero tienes algo incluso mejor: su comunidad. El Codex WordPress y su foro te permitirá encontrar toda la información que necesites a golpe de clic. ¡Hay tantos usuarios de WordPress que la información disponible es increíble!

En resumen…

Como cualquier software, WordPress es susceptible de vulnerabilidades o posibles inyecciones de malware en el código, pero siguiendo unas buenas pautas de seguridad, no tienes que preocuparte por nada.

Como hemos visto es un CMS que no para de crecer; esto quiere decir que no te limita si tu proyecto crece o si en un futuro quieres añadir nuevas funcionalidades a tu sitio como, por ejemplo, un ecommerce. El hecho de que siga creciendo y ganando nuevos usuarios, hace que la comunidad que lo rodea cada vez sea más grande, ayudando a corregir vulnerabilidades, errores y trabajando con el objetivo de lanzar nuevas funcionalidades o mejoras y como no, documentación que te ayuda a resolver cualquier duda que tengas a la hora de gestionar tu web.

Ahora te toca a ti: ¿Qué otros mitos conoces acerca de WordPress? ¿Crees que estos son solo mitos o hay algo de realidad en ellos? ¡Danos tu opinión!