Despidiéndonos” rompe tabú y ayuda en los momentos más duros del Coronavirus

(romereports.com).-Con la pandemia han surgido muchas iniciativas para ayudar a vivir el confinamiento. Pero muy pocas se han dirigido a los enfermos y a sus médicos y familiares.

Por eso, es muy original la propuesta llamada “despidiéndonos”.

En esta web se proponen acompañar a las personas, tanto real como virtualmente. La idea es cuando un familiar debe estar solo en el hospital, encontrar otros modos de estar cerca.

“El enfermo que está infectado de Covid en aislamiento no tiene… está bien así, no quiere que los familiares vayan a verlo porque tiene miedo a que…”.

“Al familiar no le importaría contagiarse. Quiere estar cerca. …que vaya teniendo conciencia de que hay otras formas de estar. Yo creo que esta pandemia nos está regalando que… La fuerza del amor. El amor tiene como esta capacidad de estar cerca”.

La web “Despidiéndonos.com” se vuelca en la dimensión espiritual de las personas, y por eso ofrece oraciones, textos y recursos muy útiles tanto para los familiares, como para el enfermo y sus médicos.

“Nosotros tenemos como esta premisa de que las personas tenemos derecho de saber que podemos morirnos. O sea, de hablar para que la persona pueda, qué quiere decirle, que pueda ordenar su vida, agradecer, reconciliarse, si quiere tener algún encuentro con un sacerdote, con un rabino, con un pastor según su credo, si quiere dar un mensaje a alguien de la familia…”

Según Inés Ordóñez, fundadora del “Centro de Espiritualidad Santa María”, la pandemia ha ayudado a romper el miedo a hablar de la muerte. Es algo que saben hacer muy bien los laicos que su institución prepara para hacer acompañamiento espiritual.

Tienen 800 voluntarios a pleno rendimiento en Buenos Aires, pero están también sembrando esperanza en países como EE.UU., México, Brasil y Uruguay.

“Esta pandemia no tiene la última palabra, como algo de esperanza que nosotros podemos, que hay un aprendizaje”. “Podemos elegir cómo vivir, es como ponernos de pie y no nos va a vencer. Esta pandemia no tiene la última palabra, el amor tiene la última palabra”.

Inés Ordóñez piensa además que, igual que esta pandemia ha ayudado a muchas personas a prepararse para morir, debe ayudar a muchas más personas a aprender a vivir de un modo más pleno.