Dia Mundial das Comunicações Sociais no Brasil

Pascom Brasil produz cartaz e subsídio para celebrar o Dia Mundial das Comunicações Sociais 2019.

(vaticannews.va/pt).-Para celebrar o Dia Mundial das Comunicações Sociais 2019, a Pastoral da Comunicação – Pascom Brasil divulgou durante a 57ª Assembleia Geral da CNBB, realizada em Aparecida (SP), subsídio para ajudar os agentes pastorais espalhados por todo o Brasil. Para apresentar o material, o então presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a Comunicação Social da entidade, dom Darci José Nicioli, e o coordenador nacional da Pascom, Marcus Tullius, fizeram uma live na página da pastoral no facebook. A Comissão Episcopal agora é conduzida pelo bispo auxiliar de Belo Horizonte (MG), dom Joaquim Mol.

O objetivo do material é colaborar para que a mensagem do Papa Francisco esteja mais próxima dos agentes. “Não é nosso objetivo querer dizer mais do que o Papa já disse na sua mensagem. Ali está o essencial, aquilo que deve orientar a celebração do Dia Mundial. A chave de leitura é para ajudar no aprofundamento da leitura da rica mensagem”, afirma Dom Darci José.

Além da reprodução da mensagem e da chave de leitura, o subsídio deste ano contém um encontro celebrativo, que poderá ser realizado pelos agentes em suas comunidades e paróquias. “Quisermos proporcionar uma modalidade para que os coordenadores vivam o eixo da espiritualidade. Além das missas que tradicionalmente marcam o Dia Mundial das Comunicações Sociais, consideramos importante que haja um encontro celebrativo, no estilo de círculo bíblico, que favoreça tanto a oração quanto a formação”, explica o coordenador Marcus Tullius.

O cartaz apresenta a necessidade de percebermos que, por trás das comunidades de redes sociais, estão as pessoas e somente uma pessoa é capaz de resgatar outra pessoa, porque “somos membros uns dos outros”, conforme o texto escolhido pelo Papa Francisco para nortear a mensagem. A imagem também acentua o cenário urbano, característica dos nossos tempos, em sintonia com as reflexões da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e as diretrizes aprovadas durante a 57ª Assembleia Geral.

O cartaz e o subsídio foram desenvolvidos pelo publicitário e coordenador da Pascom do Regional Leste 1 (Estado do Rio de Janeiro, Adielson Agrelos. Acesso material pelo link bit.ly/DMCS2019