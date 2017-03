Diocese de Jales lança novo site e apresenta assessor de imprensa

(atribunanaweb.com.br).- Desde a última quinta-feira, dia 16 de fevereiro, a Diocese de Jales conta com novo site na internet. O espaço na rede mundial já existia, mas foi totalmente remodelado para alcançar mais interatividade com os fiéis e membros das comunidades. O lançamento aconteceu na Cúria Diocesana de Jales com a presença do bispo diocesano Dom Reginaldo Andrietta, do bispo emérito, Dom Demétrio Valentini, veículos de comunicação que acompanham o cotidiano da Igreja Católica, padres, representantes de comunidades e leigos. Além do responsável pela Pastoral da Comunicação (PASCOM), Padre José Antônio Soares, e do novo assessor de comunicação, Edivaldo Mela Janasco.

O site foi atualizado correspondendo às tecnologias mais atuais e é compatível com smartphones. Com um layout mais dinâmico e atrativo, com novas ferramentas e links e com as redes sociais da Diocese e sites da Igreja.

No site é possível encontrar notícias e informações da Diocese de Jales, da Igreja do Brasil e do mundo; a agenda pastoral diocesana, informações sobre a Diocese, seus bispos, presbíteros, religiosas, pastorais, movimentos; artigos do bispo Dom Reginaldo, a hora da Ave-maria, o santo e o Evangelho do Dia, entre outras informações.

O internauta também poderá assinar uma Newsletter (espécie de correspondência com as últimas notícias) e receber as novidades da Diocese em seu e-mail.

Segundo nota distribuída pela Diocese, o projeto do novo site incrementa a implantação de seu serviço de Assessoria de Comunicação, que tem como objetivo promover a comunicação da Igreja no seu contexto, especialmente pelos meios de comunicação social.

Em entrevista à rádio Assunção, que pertence à Diocese, o bispo Dom Reginaldo Andrietta disse que a informação é muito importante em todos os campos da vida e é fundamental na Igreja. “A comunicação difunde o trabalho que a igreja realiza e promove a interação com todas as pessoas que estão interessadas na vida da igreja e no que a igreja faz no seu todo. Hoje foi o lançamento no novo site. O que tínhamos funcionava muito bem, mas estamos desenvolvendo mecanismos de interação e de relacionamento com a sociedade para que as pessoas possam acessar o site da diocese e ter informações significativas, interagindo com o Facebook e as rádios da diocese, além de outras instâncias da igreja, como a CNBB e agências católicas do Brasil e do mundo”.

Dom Reginaldo ressalvou que a Pastoral da Comunicação já existe há muito tempo e vinha desenvolvendo um trabalho importante, mas a reformulação tem o objetivo de tornar os membros das pastorais e comunidades em geral participantes mais efetivos, desenvolvendo a comunicação na igreja em todas as suas instâncias. “Não tem sentido ter uma Pastoral da Comunicação, se ela não emergir desde os seus ambientes de vida. A Igreja é essencialmente comunicação, comunhão de pessoas”.

O padre José Antônio Soares disse: “a partir do momento que instauramos uma coordenação diocesana da Pastoral da Comunicação, para a qual eu fui convidado para ser o padre coordenador, nós instituímos uma equipe experimental, que ainda não é a definitiva, para pensar num meio mais atual e o resultado é este que apresentamos hoje. Ele abrange as novas tecnologias, facilitando o acesso às redes sociais e nos smartphones. O site ainda está em processo de construção e aperfeiçoamento, sendo que a interatividade com as novas redes é um ponto fundamental”.

O site da Diocese continua abrigado no mesmo endereço eletrônico: www.diocesedejales.org.br, e pode ser acessado do computador ou smartphone.