Discipulado – ¡Hay una aplicación para eso!

«Sígueme.»

(archbalt.org).-Esta es la invitación esencial que Cristo ofrece a cada discípulo, y en la serie de Dallas Jenkins The Chosen, escuchamos a Jesús invitar a muchas personas a eso: «Sígueme».

Hay algo estimulante para mí escuchar a Jonathan Roumie, quien interpreta a Jesús, cero en Santiago y Juan o Pedro o Mateo e invitarlos a levantar sus vidas para acompañarlo. Jesús, en esta serie, es tan real, tan humano, y así… «seguir-capaz.»

En el pantano de las series de streaming que nos ofrecen Amazon, Netflix y Disney Plus, puede ser difícil encontrar algo que podamos ver y ser verdaderamente edificados (afrontémoslo, El Rey Tigre no está avanzando en nuestra civilización).

Sin embargo, algo vino a través de mi alimentación de las redes sociales hace unos meses que me intrigó. Fue una invitación a descargar una aplicación que era una serie: The Chosen. «La primera serie de televisión de larga duración sobre Jesús», fue promocionada. Tomé ese clickbait en particular.

Y, para continuar con la metáfora, ¡estaba enganchado! Este espectáculo es el verdadero negocio. Incluso desde un punto de vista secular, tiene una escritura, videografía y actuación sobresalientes. El espectáculo detalla la vida de los primeros discípulos a los que Jesús llama, empezando por María Magdalena, a quien Jesús redime de las garras de la terrible posesión.

La emoción, la humanidad y la fe de esta serie llegarán a ustedes. Usted querrá atracarlo (sólo hay ocho episodios de la primera temporada en la actualidad). La aplicación le invita a ver de forma gratuita (y significan absolutamente que); sin embargo, también tienes la oportunidad de «pagarlo adelante» – hacer una donación en cantidades variables con el fin de permitir que otras personas la transmita, mientras que al mismo tiempo financiar la creación de nuevas temporadas.

Estoy hablando de este programa. En lugar de conectar alguna oferta de cultura pop de este momento, quiero promover a The Chosen porque quiero promover a Jesús y el discipulado. De eso se trata el espectáculo. Los discípulos son seres humanos reales, defectuosos y redimidos que quieren más de la vida. Jesús les ofrece eso, y ellos siguen. Conocemos la historia, la hemos visto retratada tantas veces.

Pero nunca así, te lo garantizo.

En el episodio final de la primera temporada, la mujer samaritana en el pozo alegremente anuncia que ella «va a contar a todo el mundo» acerca de Jesús. Puedes sentir su alegría; realmente puedes. Hágase un favor y descargue la aplicación Elegido a su teléfono inteligente o tableta. También puedes encontrarlo en YouTube. Se lo diré a todo el mundo.