Diseñador gráfico cuenta cómo la creatividad ayuda a encontrar a Dios

Estas creativas y coloridas ilustraciones sobre la historia de la Creación fueron hechas por Jacob Popcak. No es un diseñador gráfico cualquiera.

(romereports.com).- Ha hecho dibujos de novelas y libros para niños; ha diseñado logotipos y planificado el estilo de parques temáticos. Pero Jacob no se limita a la estética: quiere que sus ilustraciones transmitan esperanza y creatividad.

JACOB POPCAK

Artista

“Querría dibujar cosas que me ayudaran a reconectar conmigo mismo y que me hagan conectar con Dios. A menudo dibujo mientras estoy rezando. Se me ocurren ideas de historias para libros infantiles, novelas, películas… Todas ellas esconden mi forma personal de conectar con Dios”.

Jacob es psicoterapeuta y experto en comunicación católica. Une estos dos talentos para ayudar a encontrar la belleza en la propia vida.

JACOB POPCAK

Artista

“Como artista, mi objetivo principal es usar la belleza para inspirar a la gente, para ayudarles a encontrar su camino personal hacia la belleza. Quiero ayudar a encontrar inspiración y abrir la mente hacia nuevas posibilidades. Cuando hago esto, oriento hacia Dios, hacia lo divino”.

En su última ilustración, “Dios Padre y el mejor día que haya existido”, dibuja a Dios como un artista que se apasiona al realizar su obra: la Creación. Dice que este ha sido el trabajo que más ha gustado a los niños.

JACOB POPCAK

Artista

“A través de las redes sociales los niños me enviaron dibujos sobre cómo ellos se imaginaban a Dios. Yo no les propuse nada, fueron ellos que con sus talentos han empezado a hacerlo y Dios sabe qué otras maravillas crearán”.

Su trabajo ha sido reconocido incluso por la Disney. Ahora Jacob espera poder continuar su misión de hacer un arte que ayude a mejorar a las personas.

https://www.jacobpopcak.com/

Traducción: Javier Romero