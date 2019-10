Divulgado o tema para o 54º Dia Mundial das Comunicações

«Para que contes aos teus filhos e aos teus netos. A vida se faz história”, extraído do Livro do Êxodo 10,2, será o tema para o próximo Dia Mundial das Comunicações.

Cidade do Vaticano

(vaticannews.va).- A Sala de Imprensa da Santa Sé divulgou neste sábado, 28, o tema da Mensagem do Papa Francisco para o 54º Dia Mundial das Comunicações, celebrado em 2 de junho: «Para que contes aos teus filhos e aos teus netos. A vida se faz história”.

O tema escolhido é extraído de uma passagem do Livro do Êxodo (10,2): «Para que contes aos teus filhos e aos teus netos. A vida se faz história”.

Com este tema o Papa afirma que a herança da memória é particularmente preciosa na comunicação. Francisco recordou muitas vezes, que não há futuro sem o enraizamento na história vivida. Desta forma, ele nos leva a entender que a memória não deve ser considerada um «corpo estático», mas uma «realidade dinâmica». Através da memória, se dá a transmissão de histórias, esperanças, sonhos e experiências de uma geração à outra.

Este tema do próximo Dia Mundial das Comunicações também nos recorda que toda história nasce da vida, do encontro com o outro. Portanto, a comunicação é chamada a colocar a memória em contato com a vida, mediante a narração.

Para comunicar a força vital do Reino de Deus, Jesus recorreu ao uso de parábolas, deixando aos ouvintes a liberdade de aceitar ou não suas narrações , assim como também de transmiti-las.

A força de uma história é expressa pela capacidade de gerar mudanças. Uma história exemplar, tem uma força transformadora. É o que experimentamos quando nos deparamos, através da história, com a vida dos Santos. Um aspecto que o Santo Padre adotou ao comunicar a «grande riqueza» oferecida pelo testemunho da vida dos mártires.

Mais uma vez, portanto, o Pontífice coloca ao centro da sua reflexão a pessoa com seus relacionamentos e sua capacidade inata de se comunicar.

Por isso, com o tema que escolheu para o próximo Dia Mundial das Comunicações, o Papa pede a todos, sem exceção, para frutificar seu talento: fazer da comunicação um meio para construir pontes, unir e compartilhar a beleza de ser irmãos em um tempo marcado por contraposições e divisões.

