El algoritmo de TikTok es el más misionero de todos

¡Hola !Ayer miles de personas se conectaron para seguir en directo el webinar organizado por iMisión “Evangelizar en TikTok”



Moderado por Auxi Rueda, la hermana Xiskya Valladares, la hermana Clara Medina, el sacerdote Damián María y el sacerdote Jorge Reinaudo, explicaron porque es importante que la Iglesia esté en TikTok (la red social con mayor crecimiento de los últimos años) y compartieron sus experiencias personales, incluso la incomprensión de muchos hermanos y hermanas hacia lo que están haciendo.



Para Xiskya, cofundadora de iMisión, TIkTok es una red dónde están, principalmente, los alejados de la Iglesia, “personas que no van a recibir el Mensaje si nosotros no vamos allí a compartirlo” y destacó que su público objetivo en esta Red son los “ateos, agnósticos y personas que han tenido experiencias negativas con la Iglesia”.



“La pasión misionera” llevo al padre Damián a esta red con la esperanza de “esponjar un poco el corazón de las personas que no tienen fe o que la han tenido y se han alejado”.



Durante el encuentro hubo también tiempo para explicar aspectos técnicos de la pastoral en TikTok y su particular algoritmo que, para la hermana Clara, “es el más misionero de todas las redes” porque “llega y muestra tu contenido, mayoritariamente, a gente que no te conoce”.



El padre Jorge Reinaudo también explicó que utiliza TikTok como canal de captación, para llegar a más gente y luego llevarla a su canal de Instagram donde puede establecer una relación más estable y profunda.



Puedes ver el webinar completo aquí o escucharlo en formato Podcast aquí.











Nuevo curso de Conecta.





El webinar a servido de punto de partida para el nuevo curso de Conecta “Evangelizar en TikTok” impartido por la hermana Xiskya y en el que ya puedes inscribirte aquí por un precio especial de 19€ (hasta el próximo 24 de noviembre)



Que no te lo cuenten, aprende todos los secretos y descubre porque debemos evangelizar en TikTok.